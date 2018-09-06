Кличко роздав грамоти і подяки столичним спортсменам і тренерам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святкові заходи у КМДА з нагоди Дня фізичної культури і спорту в Україні

Київська влада привітала спортсменів і тренерів із професійним святом

Із нагоди Дня фізичної культури і спорту в Україні київський міський голова Віталій Кличко та заступник голови КМДА Валентин Мондриївський привітали спортсменів, тренерів та працівників спортивної сфери із професійним святом. Їм вручили Почесні грамоти та Подяки київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток та пропагування фізичної культури та спорту у столиці, високу професійну майстерність.

«Київ є спортивною столицею, яка посідає перше загальнокомандне місце з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Дуже приємно сьогодні бачити таких поважних людей, які присвятили спорту все своє життя та наполегливо працюють для того, щоб зробити Київ більш спортивним та комфортним містом», – зазначив Мондриївський.

Розвиток спортивної сфери є пріоритетом для столичної влади. «Щороку місто відновлює спортивні споруди, футбольні поля, спортмайданчики, реалізовує велику кількість спортивних проектів та створює комфортні умови для занять спортом та підготовки майбутніх переможців. За участю Київської міської державної адміністрації на високому організаційному рівні проводиться багато різноманітних спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів», - йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Керівництво міста побажало присутнім нових спортивних звершень, перемог та досягнень, а також запевнило, що столиця пишається спортсменами-киянами, які прославляють місто далеко за межами України.