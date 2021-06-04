Кличко розповів про нововведення в роботі центру масової вакцинації

У столиці вже вакцинували понад 136 тисяч людей

Цими вихідними, 5-6 червня, у столиці знову працюватиме Центр вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

«Цими вихідними, як і минулими, на базі Міжнародного виставкового центру продовжить роботу Центр вакцинації від Covid-19. Тільки минулими вихідними першу дозу вакцини там отримали майже 3,5 тисячі людей. У Центрі вакцинації щеплення киянам роблять вакциною CoronaVac, яку надало Міністерство охорони здоров’я, – повідомив мер. – Ми врахували досвід вакцинації минулими вихідними і, щоб не було черг, розмежуємо потоки людей, які прийдуть цієї суботи та неділі. Перший потік – ті, хто зареєструвався в додатку «Дія» та отримав СМС-повідомлення із запрошенням на вакцинацію. І другий – кияни, які зареєстровані в додатку, але запрошення не отримали».

Запрошені мають показати СМС-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення – можна буде отримати щеплення в порядку «живої черги».

«Зазначу також, що цього тижня місто отримало від МОЗ вакцину Comirnati виробництва Pfizer-BioNTech для щеплення працівників освітньої сфери та ревакцинації – 125 тисяч доз. І в середу для освітян почали працювати 17 пунктів вакцинації в усіх районах міста. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчальних закладів та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодили процес вакцинації у пунктах. На сьогодні в них щеплення отримали майже 4800 працівників освітньої сфери», – повідомив Кличко.

Мер зазначив, що керівникам освітніх закладів треба подати дані про охочих щепитися до районного відділу освіти. Після цього їх телефоном запросять на вакцинацію.

Загалом у столиці вже вакцинували понад 136 тисяч людей. Із них 2 дози вакцини отримали майже 16,5 тисяч киян. Це переважно – медики, соціальні працівники, вчителі, залучені до проведення ЗНО, паралімпійці та маломобільні громадяни.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

Цими вихідними, 5-6 червня, роботу центру масової вакцинації в Києві буде змінено.