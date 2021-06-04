Епідемія, вакцинація і ремонти доріг. Кличко дав брифінг (відео)
Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги
Фото: пресслужба Віталія Кличка
Віталій Кличко поінформував киян про стан справ у місті
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.
Міський голова, зокрема, розповів:
- скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;
- про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;
- як ремонтують Індустріальний шляхопровід та які ще об’єкти інфраструктури оновлять цього року;
- про те, як триває вакцинація в столиці та як отримати щеплення в Центрі вакцинації.
Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.
Цими вихідними, 5-6 червня, роботу центру масової вакцинації в Києві буде змінено.
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