Епідемія, вакцинація і ремонти доріг. Кличко дав брифінг (відео)

Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги

Віталій Кличко поінформував киян про стан справ у місті

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

Міський голова, зокрема, розповів:

скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;

про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;

як ремонтують Індустріальний шляхопровід та які ще об’єкти інфраструктури оновлять цього року;

про те, як триває вакцинація в столиці та як отримати щеплення в Центрі вакцинації.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

Цими вихідними, 5-6 червня, роботу центру масової вакцинації в Києві буде змінено.