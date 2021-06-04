  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Епідемія, вакцинація і ремонти доріг. Кличко дав брифінг (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги - Епідемія, вакцинація і ремонти доріг. Кличко дав брифінг (відео)
    Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Віталій Кличко поінформував киян про стан справ у місті

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Міський голова, зокрема, розповів:

    • скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;
    • про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;
    • як ремонтують Індустріальний шляхопровід та які ще об’єкти інфраструктури оновлять цього року;
    • про те, як триває вакцинація в столиці та як отримати щеплення в Центрі вакцинації.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

    Цими вихідними, 5-6 червня, роботу центру масової вакцинації в Києві буде змінено.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Епідемія, вакцинація і ремонти доріг. Кличко дав брифінг (відео)