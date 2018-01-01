Кличко розповів, скільки влада витратить на зовнішнє освітлення міста

«Цього року в Києві на 163 об’єктах буде замінене зовнішнє освітлення. На це виділимо 300 млн грн»

Загалом на модернізацію вуличного освітлення місто виділить 300 млн грн. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час огляду бульвару Лесі Українки, де капітально відремонтували мережу зовнішнього освітлення. Мер нагадав, що на бульварі Лесі Українки ще в рамках підготовки міста до Євро-2012 здійснили капітальний ремонт проїжджої частини, але



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«Цього року в Києві на 163 об’єктах буде замінене зовнішнє освітлення. На це виділимо 300 млн грн»

Загалом на модернізацію вуличного освітлення місто виділить 300 млн грн. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час огляду бульвару Лесі Українки, де капітально відремонтували мережу зовнішнього освітлення.

Мер нагадав, що на бульварі Лесі Українки ще в рамках підготовки міста до Євро-2012 здійснили капітальний ремонт проїжджої частини, але освітлення залишилось застарілим та неефективним. У 2017 тут відбулася заміна ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники. Зокрема, встановлено понад 300 одиниць світильників та замінено 6 тисяч метрів проводів і кабелю. Вартість капремонту – майже 4,5 млн грн.

«Нині близько 80-90% вуличних світильників не відповідають сучасним вимогам і нормативам з енергоефективності, довготривалості роботи та екологічним нормам. І наше завдання – встановити в столиці сучасне зовнішнє освітлення», – сказав мер Києва.

За словами міського голови, щорічно Київ витрачає 120 млн грн на оплату за зовнішнє освітлення міста. Тому, додав він, модернізація вуличного освітлення є пріоритетом для столичної влади.

«Це дозволить нам щороку економити 30 мільйонів гривень. Це значні кошти. І цього року ми замінимо освітлення на понад 160 об’єктах столиці», – зауважив Віталій Кличко.

Загалом по всьому місту встановлять майже 12 тисяч LED ламп. Зокрема, зовнішнє освітлення буде замінено у 5 парках, на 39 прибудинкових територіях та на 119 вулицях, площах, проспектах, мостах. Сучасне обладнання вже встановили на вулицях Олени Теліги, Петра Сагайдачного, Генерала Алмазова.

Згодом нове сучасне LED освітлення буде на бульварах Дружби Народів, Вацлава Гавела, вулицях Саксаганського, Жилянській, Героїв Севастополя, Маршала Гречки, Миколи Закревського, Набережному Шосе, Наводницькому парку, Солом’янському ландшафтному парку та інших об’єктах.