Суд над Трухановим буде завтра: мер Одеси ночуватиме в ізоляторі
- Вчора, 23:46
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Суд обере запобіжний захід Труханову 15 лютого о 10:00
Солом'янський районний суд Києва обере запобіжний захід підозрюваному міськголові Одеси Геннадію Труханову 15 лютого о 10:00 ранку.
Про це у повідомив адвокат Труханова Олександр Лисак.
Також цю інформацію підтвердила і секретар Солом’янського суду. Вона сказала що у справі Труханова клопотання розглядатиме суддя Вишняк.
«Ми так і не дістались сьогодні до суду. Геннадій Труханов проведе ніч в ізоляторі тимчасового тримання — іншого місця, де б він міг провести ніч, немає», — пояснив адвокат підозрюваного.
Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.
Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.
У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.
Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.
Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.
Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.