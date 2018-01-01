Суд над Трухановим буде завтра: мер Одеси ночуватиме в ізоляторі

Суд обере запобіжний захід Труханову 15 лютого о 10:00

Солом'янський районний суд Києва обере запобіжний захід підозрюваному міськголові Одеси Геннадію Труханову 15 лютого о 10:00 ранку. Про це у повідомив адвокат Труханова Олександр Лисак. Також цю інформацію підтвердила і секретар Солом’янського суду. Вона сказала що у справі Труханова клопотання розглядатиме суддя Вишняк. «Ми так і не



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Геннадій Труханов проведе ніч в ізоляторі тимчасового тримання

Суд обере запобіжний захід Труханову 15 лютого о 10:00

Солом'янський районний суд Києва обере запобіжний захід підозрюваному міськголові Одеси Геннадію Труханову 15 лютого о 10:00 ранку.

Про це у повідомив адвокат Труханова Олександр Лисак.

Також цю інформацію підтвердила і секретар Солом’янського суду. Вона сказала що у справі Труханова клопотання розглядатиме суддя Вишняк.

«Ми так і не дістались сьогодні до суду. Геннадій Труханов проведе ніч в ізоляторі тимчасового тримання — іншого місця, де б він міг провести ніч, немає», — пояснив адвокат підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.