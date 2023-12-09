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У Києві змінено рух транспорту на Либідській площі: мапа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві змінено рух транспорту на Либідській площі: мапа
Тимчасово зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі
фото: Київпастранс

Рух розворотними кільцями на Либідській площі буде дозволено лише транспортним засобам, які перевозять пасажирів

У зв’язку з ремонтом тунелю станцій метро на ділянці «Деміївська» – «Теремки» та зі збільшенням навантаження на наземний громадський транспорт, тимчасово зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі в Києві. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, рух розворотними кільцями на Либідській площі буде дозволено лише транспортним засобам, які перевозять пасажирів за встановленими маршрутами.

Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська – вулиця Ковпака – вулиця Антоновича.

Екіпажі патрульної поліції контролюватимуть та регулюватимуть дорожній рух на кінцевих зупинках громадського транспорту.

«Надалі будуть встановлені дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту», – додав Білошицький.

Крім того, для зручності пасажирів додатково пропонується облаштувати зупинку громадського транспорту по вулиці Антоновича, 176 (поряд із ТРЦ Ocean Plaza).

Карта проїзду, з урахуванням змін в організації дорожнього руху на площі Либідській у Києві
Карта проїзду, з урахуванням змін в організації дорожнього руху на площі Либідській у Києві
фото: МВС

Як відомо, Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

До слова, закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. 

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Теги: Київ метро транспорт

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