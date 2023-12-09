У Києві змінено рух транспорту на Либідській площі: мапа

Рух розворотними кільцями на Либідській площі буде дозволено лише транспортним засобам, які перевозять пасажирів

У зв’язку з ремонтом тунелю станцій метро на ділянці «Деміївська» – «Теремки» та зі збільшенням навантаження на наземний громадський транспорт, тимчасово зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі в Києві. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Так, рух розворотними кільцями на Либідській площі буде дозволено лише транспортним засобам, які перевозять пасажирів за встановленими маршрутами.

Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська – вулиця Ковпака – вулиця Антоновича.

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Екіпажі патрульної поліції контролюватимуть та регулюватимуть дорожній рух на кінцевих зупинках громадського транспорту.

«Надалі будуть встановлені дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту», – додав Білошицький.

Крім того, для зручності пасажирів додатково пропонується облаштувати зупинку громадського транспорту по вулиці Антоновича, 176 (поряд із ТРЦ Ocean Plaza).

Карта проїзду, з урахуванням змін в організації дорожнього руху на площі Либідській у Києві фото: МВС

Як відомо, Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

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У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

До слова, закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги.