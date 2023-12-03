ЗСУ просунулися поблизу Кремінної: аналіз ISW

Українська армія веде активну оборону Бахмута

Українські війська продовжують локалізовані атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках. ЗСУ просунулися поблизу Кремінної. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили російські штурми поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки та Серебрянського лісу.

2 грудня українські війська просунулися поблизу Кремінної і нещодавно продовжили локалізовані атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що українські сили просувалися на захід від Діброви.

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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що українські війська розширюють свої укріплення по всій Харківській області, зокрема в напрямку Куп’янська. Синєгубов заявив, що на окремих ділянках українські війська будують укріплення за кілька кілометрів від російських позицій.

Російські війська продовжили наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися. Українське джерело стверджувало, що російські сили захопили кілька українських позицій поблизу Андріївки і пояснювало нещодавні російські досягнення прибуттям нових бригад.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські війська ведуть активну оборону поблизу Бахмута і ведуть штурм за будь-якої нагоди.

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Російські війська продовжили наступальні дії під Авдіївкою, геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що російська армія незначно просунулася на південь від Степового. Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що з 30 листопада російські війська зменшили інтенсивність обстрілів поблизу Авдіївки через значні втрати.

Повідомляється, що українські війська нещодавно просунулися під час контратак поблизу Авдіївки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська захопили позиції на південь від Степового та на південь від Новокалинового.

Російські війська просунулися на захід від Донецька 2 грудня, і багато російських джерел стверджували, що російські війська ще не завершили захоплення Мар’їнки.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області, зокрема на Мелітопольському напрямку. Російське Міноборони стверджувало, що армія РФ відбила 14 українських атак поблизу Роботиного та Вербового в період з 25 листопада по 2 грудня.

Українська армія зберегла свої позиції та продовжила бойові дії на лівому березі Херсонській області. Костянтин Машовець заявив, що Росія безуспішно намагалася витіснити українські сили з району Кринок.