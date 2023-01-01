Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко зустрічає Новий рік з українськими воїнами у Бахмуті (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кличко зустрічає Новий рік з українськими воїнами у Бахмуті (відео)
Бійці запросили Кличка зустріти Новий рік з ними
фото: скріншот з відео

Бахмут – одна з найгарячіших точок на фронті

Мер Києва, голова Асоціації міст України, Віталій Кличко зустрічає Новий рік з українськими захисниками на Сході України – в Бахмуті. Відео і вітання з Бахмуту Кличко оприлюднив на своїх сторінках у соціальних мережах.

«Наші воїни захищають українців удень і вночі, в будні та в свята, в дощ і сніг. І зустрічають Новий рік у бойових умовах. Втомлені, з бажанням виспатися, обійняти в свята близьких, від яких вони далеко. Але – незламні і рішучі, – зазначив Кличко в дописі до відео. – Бійці запросили мене зустріти Новий рік з ними. Тож поїхав підтримати, подякувати, відвезти допомогу спорядженням. Та подарувати невеличку культурну програму для підтримки бойового духу. Шлемо вам вітання з Бахмуту. З переможним 2023 роком!

Слава Україні! Слава її героям!», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, після нічного обстрілу столиці уламки ракети впали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки пошкоджено авто.

До слова, триває 312-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Читайте також: Кличко передав «новорічне привітання» Путіну
Теги: росія Віталій Кличко ЗСУ війна Україна Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко передав «новорічне привітання» Путіну
Кличко передав «новорічне привітання» Путіну
Вчора, 2022, 18:36
Наслідки пошкоджень готелю поблизу Палацу «Україна»
Атака на столицю: Кличко назвав кількість загиблих і постраждалих (оновлено)
Вчора, 2022, 16:49
У Києві працює ППО
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Сьогодні, 00:55

Новини

Кличко зустрічає Новий рік з українськими воїнами у Бахмуті (відео)
Кличко зустрічає Новий рік з українськими воїнами у Бахмуті (відео)
Скільки ППО знищила ворожих «Шахедів» над Києвом – дані міської адміністрації
Скільки ППО знищила ворожих «Шахедів» над Києвом – дані міської адміністрації
Новорічний терор РФ: уламки ракети впали у Шевченківському районі столиці (фото)
Новорічний терор РФ: уламки ракети впали у Шевченківському районі столиці (фото)
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Нацполіція показала уламки ракети, яку збили на Київщині (фото)
Нацполіція показала уламки ракети, яку збили на Київщині (фото)
Наслідки ворожої атаки на Київ: деталі (фото)
Наслідки ворожої атаки на Київ: деталі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
23K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
21K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
18K
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету
15K
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
15K
Ракетна атака Києва: з’явилися жахливі кадри з Протасового Яру

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 2022, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
30 грудня, 2022, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
30 грудня, 2022, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
30 грудня, 2022, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
30 грудня, 2022, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
30 грудня, 2022, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту