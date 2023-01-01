Кличко зустрічає Новий рік з українськими воїнами у Бахмуті (відео)

Бахмут – одна з найгарячіших точок на фронті

Мер Києва, голова Асоціації міст України, Віталій Кличко зустрічає Новий рік з українськими захисниками на Сході України – в Бахмуті. Відео і вітання з Бахмуту Кличко оприлюднив на своїх сторінках у соціальних мережах.

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«Наші воїни захищають українців удень і вночі, в будні та в свята, в дощ і сніг. І зустрічають Новий рік у бойових умовах. Втомлені, з бажанням виспатися, обійняти в свята близьких, від яких вони далеко. Але – незламні і рішучі, – зазначив Кличко в дописі до відео. – Бійці запросили мене зустріти Новий рік з ними. Тож поїхав підтримати, подякувати, відвезти допомогу спорядженням. Та подарувати невеличку культурну програму для підтримки бойового духу. Шлемо вам вітання з Бахмуту. З переможним 2023 роком!

Слава Україні! Слава її героям!», – наголосив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, після нічного обстрілу столиці уламки ракети впали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки пошкоджено авто.

До слова, триває 312-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.