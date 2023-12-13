Повітряні сили заявили про 100-відсоткове відбиття нічної атаки

Збито усі ракети, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії

У ніч на 13 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed та ракетами.

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Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано пуски десяти ударних БпЛА Shahed-136/131 з району Балаклави (окупований Крим).

«Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України. Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», – інформують Повітряні сили.

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Рівно о 3:00 13 грудня ворог завдав ракетного удару по столиці України.

«Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил. Тип ракет може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами», – повідомило Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.

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У результаті ворожого удару постраждав 51 мешканець Києва, серед яких шестеро дітей.

Триває робота рятувальників на місці обстрілів

З'явилися фото наслідків ракетної атаки на Київ.

На Одещині внаслідок російської атаки безпілотниками численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків. Один у стані середньої важкості, а інший у важкому стані. Постраждалі шпиталізовані до медзакладів, де отримують усю необхідну допомогу. Також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.