Кличко розповів, скільки одиниць громадського транспорту курсує зараз у Києві



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Київський транспорт працює у звичному режимі - Кличко

Київський мер вчергове нагадав киянам про необхідність дотримання дистанції та масочного режиму

Увесь наземний громадський транспорт столиці курсує за звичним графіком та розкладом. Про це мер Києва Віталій Кличко сказав під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від користувачів Facebook.

«Увесь наземний громадський транспорт столиці курсує за звичним графіком та розкладом. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах. Інформація про зміну маршрутів є на сайті та на сторінках у соцмережах КП «Київпастранс», - повідомив мер. є

Він зазначив, що щодня на маршрути в столиці виходять:

350 автобусів,

майже 330 тролейбусів,

260 трамваїв комунального підприємства «Київпастранс».

Працюють також і маршрутні таксі приватних перевізників.

Він також нагадав про правила, яких мають дотримуватися перевізники та пасажири. - Зокрема, вони стосуються обмеження щодо кількості пасажирів у салоні. А також – необхідності пасажирам бути в масках.

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