У Харкові має зупинитися громадський транспорт. Оприлюднено нову карту карантинних зон



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Луцьк і Тернопіль, які упродовж тижня були в червоній «зоні» та не хотіли посилювати карантин, опинилися в «помаранчевій» та «зеленій» зоні відповідно

Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня

За рівнем поширення коронавірусу у «червону» зону потрапив Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район Чернівецької області. Ця зона передбачає найгіршу ситуацію з коронавірусом. Згідно із поділом на карантинні зони, у «червоних» забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти.

Як свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони, Луцьк і Тернопіль, які упродовж тижня були в так званій червоній зоні та не хотіли посилювати карантин, опинилися в «помаранчевій» та «зеленій» зоні відповідно. Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня.

У «помаранчевій» зоні залишилися міста Івано-Франківськ та Львів, крім Луцька, туди потрапили ще Чернівці, а також:

Рівненський район,

Луцький та Любешівський райони Волинської області,

Городенківський район Івано-Франківської області,

Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області.

До «жовтої» зони потрапили міста Прилуки, Ніжин, Володимир-Волинський, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Ужгород, Мукачево, Берегове, Хуст, Чоп, Калуш, Коломия, Дубно, а також:

Ківерцівський та Маневицький райони Волинської області,

Житомирський, Любарський, Пулинський та Романівський на Житомирщині,

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський район Закарпатської області,

Калуський, Коломийський, Косівський, Снятинський та Тисменицький райони Івано-Франківської області,

Гощанський та Здолбунівський район Рівненської області

Білогірський, Волочиський, Красилівський, Теофіпольський та Чемеровецький район Хмельницької області,

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький, Чортківський райони Тернопільської області,

Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області,

Бобровицький, Ніжинський, Прилуцький, Носівський та Козелецький райони Чернігівської області.

Натомість з «жовтої» до «зеленої» зони потрапили Вінниця, Хмельницький та Новоград-Волинський.

Уся інша територія України, зокрема Київ, у «зеленій» зоні.

3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, у перший тиждень дії нових правил до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У таких регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці. Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.

Глава МОЗ сьогодні також повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.



