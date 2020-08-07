У Харкові має зупинитися громадський транспорт. Оприлюднено нову карту карантинних зон
Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня
За рівнем поширення коронавірусу у «червону» зону потрапив Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район Чернівецької області. Ця зона передбачає найгіршу ситуацію з коронавірусом. Згідно із поділом на карантинні зони, у «червоних» забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти.
Як свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони, Луцьк і Тернопіль, які упродовж тижня були в так званій червоній зоні та не хотіли посилювати карантин, опинилися в «помаранчевій» та «зеленій» зоні відповідно. Новий поділ набуде чинності з понеділка, 10 серпня.
У «помаранчевій» зоні залишилися міста Івано-Франківськ та Львів, крім Луцька, туди потрапили ще Чернівці, а також:
- Рівненський район,
- Луцький та Любешівський райони Волинської області,
- Городенківський район Івано-Франківської області,
- Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області.
До «жовтої» зони потрапили міста Прилуки, Ніжин, Володимир-Волинський, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Ужгород, Мукачево, Берегове, Хуст, Чоп, Калуш, Коломия, Дубно, а також:
- Ківерцівський та Маневицький райони Волинської області,
- Житомирський, Любарський, Пулинський та Романівський на Житомирщині,
- Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський район Закарпатської області,
- Калуський, Коломийський, Косівський, Снятинський та Тисменицький райони Івано-Франківської області,
- Гощанський та Здолбунівський район Рівненської області
- Білогірський, Волочиський, Красилівський, Теофіпольський та Чемеровецький район Хмельницької області,
- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький, Чортківський райони Тернопільської області,
- Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області,
- Бобровицький, Ніжинський, Прилуцький, Носівський та Козелецький райони Чернігівської області.
Натомість з «жовтої» до «зеленої» зони потрапили Вінниця, Хмельницький та Новоград-Волинський.
Уся інша територія України, зокрема Київ, у «зеленій» зоні.
3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, у перший тиждень дії нових правил до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У таких регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці. Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.
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