Кличко вирішив «вдихнути нове життя» у київські лікарні

Цього року розпочнеться будівництво лікарні на Троєщині

Цього року у Києві розпочнуться роботи з будівництва лікарні у Деснянському районі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ». «Майже 400 тисяч людей мешкають у Деснянському районі - це рівнозначно населенню великого міста, - і там немає лікарні. Лікарня потрібна, ми цього року приступаємо до її



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Олександрівська міська клінічна лікарня

Цього року розпочнеться будівництво лікарні на Троєщині

Цього року у Києві розпочнуться роботи з будівництва лікарні у Деснянському районі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«Майже 400 тисяч людей мешкають у Деснянському районі - це рівнозначно населенню великого міста, - і там немає лікарні. Лікарня потрібна, ми цього року приступаємо до її будівництва, - сказав Кличко. - Медзаклад - це не тільки приміщення, важливим є його наповнення – сучасне обладнання, яке дозволяє поставити точний діагноз, і як результат - визначити ефективне лікування, медперсонал, кваліфіковані фахівці».

Мер підкреслив, що тривалий час київські лікарні, як і в інших регіонах країни, були у занепаді. І завдання столичної влади – «вдихнути нове життя у ці медзаклади, зробити їх сучасними».

Кличко повідомив, що цього тижня відвідав з інспекцією Київську міську клінічну лікарню №12 та дитячу лікарню №7.

У дитячій лікарні №7 було здійснили реконструкцію на майже 47 млн грн.

«Ця лікарня виглядає не як відреставрована, а як нова, - зазначив Кличко. - Зроблений зовнішній і внутрішній ремонт. Встановили новий апарат МРТ вартістю майже 40 млн грн. За час його роботи обстежили вже майже 500 дітей. Придбання нового МРТ дозволяє здійснювати дослідження всіх органів. Медики які працюють на цьому обладнані, дуже задоволені».

Також столичний голова розповів, як ознайомився і з перебігом ремонтних робіт у низці відділень Київської лікарні №12. Столична влада закінчує ремонт та закупила нове обладнання для відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги та двох травмпунктів (опорно-руховий та щелепно-лицьовий). На реконструкцію приймального та спеціалізованих відділень виділено 91 млн грн. При цьому на 60 млн грн закупили нове медобладнання.

«Всі наші медустанови повинні відповідати сучасним вимогам і надавати якісний сервіс та ефективну допомогу всім, хто звертається. Тому ми крок за кроком оновлюємо медзаклади до європейського рівня. Цього року ми ще збільшили фінансування медичної галузі як однієї з пріоритетних – до 9,1 млрд грн. Це гроші на будівництво і ремонт лікарень, закупівлю сучасного обладнання, тому що сучасна медицина - це в першу чергу нові технології», - наголосив Кличко.

Цього року в столиці, з метою підвищення рівня енергоефективності медзакладів, планують утеплити фасади та замінити вікна в дитячій лікарні №4 Солом’янського району, дитячій клінічній лікарні №9 Подільського району, київському міському пологового будинку №6, київському міському психоневрологічному диспансері №3, київському міському консультативно-діагностичному центрі.

Також планується провести капітальний ремонт приміщень відділень паліативної допомоги в наступних закладах: київська лікарня №2, клінічна лікарня №6, київська міська клінічна лікарня №10, лікарня №18, київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни.

Крім того, завершать капітальний ремонт кардіохірургічного операційного блоку відділення рентген-ендоваскулярної хірургії з палатами реанімації і післяопераційного перебування в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва.

Значну увагу цього року також буде приділено проведенню ремонтів закладів лiкарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим. Так, буде проведено капітальний ремонт бактеріологічної лабораторії київського міського пологового будинку №2, завершать розпочатий в 2016 році капітальний ремонт з переплануванням першого поверху акушерського відділення з операційним блоком, індивідуальними та сімейними пологовими палатами київського пологового будинку №3, капітальний ремонт ліфтів в столичному Перинатальному центрі.

Також буде завершено роботи з перетворення закладу у лікарню інтенсивного лікування в київській міській дитячій клінічній лікарні №1.

Крім того, планується завершити і роботи з капітального ремонту приміщень київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення центру серцево-судинної патології. Також планується завершити капітальний ремонт приміщень клінічної лікарні № 2 та київського міського пологового будинку №1.