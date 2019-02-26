Кличко вивчає в Ізраїлі «розумні» технології в управлінні містом



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Мер Києва відвідав у Тель-Авіві й Інноваційний центр

Кличко в Ізраїлі бере участь в міжнародній конференції мерів

Мер Києва Віталій Кличко бере участь у 33-й Міжнародній конференції мерів, що відбувається в Ізраїлі. Мери різних міст світу зібралися, щоб обговорити і поділитися найкращими практиками втілення «розумних» технологій у муніципальному управлінні, створенні безпечного середовища в містах. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

«Із того, що я побачив на презентаціях, під час дискусій, хочу відзначити, що Київ сьогодні втілює найпередовіші технології Smart City, - сказав Кличко. - Багато «розумних» проектів уже втілені і працюють в нашому місті. Це і відкритий бюджет, і контроль за роботою комунальної техніки, безконтактна оплата проїзду в метро, і єдиний електронний квиток ми сьогодні тестуємо, і багато іншого. До речі, проект «Безпечна столиця» ми почали втілювати 4 роки тому спираючись саме на досвід Ізраїлю, після того, як я ознайомився з цією системою в Тель-Авіві. На цій конференції мерів я теж зацікавився деякими проектами, які будуть корисними для розвитку української столиці».

Мер Києва відвідав у Тель-Авіві й Інноваційний центр, де зібрані технологічні розробки ізраїльських стартапів.

Також Кличко, який очолює Асоціацію міст України, візьме участь в ізраїльсько-українському муніципальному саміті «Muni-2019», на який запрошені мери і делегації міст-членів Асоціації: Харкова, Чернігова, Дніпра, Житомира, Рівного, Вінниці, Маріуполя, Обухова та Вишневого. Зокрема, мер Києва виступить у Тель-Авіві на відкритті заходу та візьме участь у дискусійній панелі «Як ефективно агрегувати та використати інформацію, що існує на громадській арені, аби максимально підвищити міську безпеку».

Під час саміту відбудеться підписання меморандуму про співробітництво між Асоціацією міст України та Федерацією місцевих органів влади Ізраїлю та меморандуму про співпрацю між Асоціацією міст України та Торгово-промисловою палатою Ізраїль-Україна.