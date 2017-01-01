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    Кличко візьме участь у Міжнародному саміті мерів

    28 листопада, Київський міський голова Віталій Кличко візьме участь у церемонії відкриття Міжнародного саміту мерів, який відбудеться 28-29 листопада у Києві.
    Цьогорічний саміт присвячений інноваціям, які можуть перетворити міста на сервіси, що відповідають на потреби своїх жителів, а також світовим викликам, таким як екологічні проблеми, кібербезпека, та інклюзивність. Міжнародний Саміт мерів (IMS) заснований у 2016 році як платформа для обміну досвідом між лідерами місцевого самоврядування та
    • Вчора, 13:29
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    28 листопада, Київський міський голова Віталій Кличко візьме участь у церемонії відкриття Міжнародного саміту мерів, який відбудеться 28-29 листопада у Києві.

    Цьогорічний саміт присвячений інноваціям, які можуть перетворити міста на сервіси, що відповідають на потреби своїх жителів, а також світовим викликам, таким як екологічні проблеми, кібербезпека, та інклюзивність.

    Міжнародний Саміт мерів (IMS) заснований у 2016 році як платформа для обміну досвідом між лідерами місцевого самоврядування та фахівцями місцевого розвитку світового рівня.

    Щорічний Саміт об’єднує визначних мерів міст з усього світу і дає змогу обговорити сучасні тенденції у розвитку міст, інновації, презентувати найкращий міжнародний і місцевий досвід міського управління та поділитися історіями успіху українських міст у різних сферах.

    Віталій Кличко Київ мер
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