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Жителі Русанівки обурені літнім майданчиком на місці однієї з найкрасивіших зелених зон

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Жителі Русанівки обурені літнім майданчиком на місці однієї з найкрасивіших зелених зон
Ресторан «Татарка», за словами автора допису, пішов на радикальне розширення свого літнього майданчику за рахунок зеленої зони
фото: Iaroslav Barashenkov/Facebook

Русанівка останнім часом стала популярним місцем відпочинку, що спровокувало активне відкриття літніх майданчиків

Жителі Русанівки висловлюють своє обурення діями ресторану «Татарка Чебуреки по-кримськи», який, за їхніми словами, радикально розширив свій літній майданчик, захопивши частину однієї з найкрасивіших зелених зон на Русанівській набережній, 10. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у групі жителів Русанівки в соціальних мережах.

У повідомленні зазначається, що Русанівка останнім часом стала популярним місцем відпочинку, що спровокувало активне відкриття літніх майданчиків. Центром цього «буму» стала територія біля будинку за адресою Русанівська набережна, 10.

Автор допису показав, як змінювалася локація протягом останніх 10 років
Автор допису показав, як змінювалася локація протягом останніх 10 років
фото: Iaroslav Barashenkov/Facebook

«Новий заклад харчування «Татарка», отримавши нібито якісь дозволи від київської влади, пішов на радикальне розширення свого літнього майданчику за рахунок зеленої зони, яка до цього вважалася на Русанівці однією з найкрасивіших рослинних ділянок», –  йдеться у дописі.

Такою була територія біля будинку раніше
Такою була територія біля будинку раніше
фото: Iaroslav Barashenkov/Facebook
Жителі Русанівки обурені літнім майданчиком на місці однієї з найкрасивіших зелених зон фото 1
фото: Iaroslav Barashenkov/Facebook
Під дорослими деревами не залишилося жодного куща
Під дорослими деревами не залишилося жодного куща
фото: Iaroslav Barashenkov/Facebook

За словами автора допису, раніше ця зелена зона була окрасою набережної та приваблювала погляд перехожих своїм ландшафтним дизайном, та замість неї тепер з'явився черговий літній майданчик. 

Допис у групі жителів Русанівки у фейсбуці
Допис у групі жителів Русанівки у фейсбуці
скриншот

У коментарях читачі групи здебільшого обурюються діями власників закладу, із жалем згадують, якою була раніше ця локація. Однак є й ті, хто захищає власників ресторану. 

Жителі Русанівки обурені літнім майданчиком на місці однієї з найкрасивіших зелених зон фото 2
скриншот коментарів
Жителі Русанівки обурені літнім майданчиком на місці однієї з найкрасивіших зелених зон фото 3
скриншот коментарів
Жителі Русанівки обурені літнім майданчиком на місці однієї з найкрасивіших зелених зон фото 4
скриншот коментарів
Жителі Русанівки обурені літнім майданчиком на місці однієї з найкрасивіших зелених зон фото 5
скриншот коментарів

Нагадаємо, на Оболонській набережній у районі вулиці Прирічної з'явилася велодоріжка, створена шляхом нанесення розмітки на пішохідній частині. Однак новостворена доріжка викликала хвилю критики з боку жителів міста. Зокрема, у мережі звернули увагу на той факт, що один з антипаркувальних стовпчиків опинився просто посеред доріжки, його вже охрестили «стоячим поліцейським».

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Теги: Київ Русанівка благоустрій харчування

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Жителі Русанівки обурені літнім майданчиком на місці однієї з найкрасивіших зелених зон
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