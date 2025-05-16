Жителі Русанівки обурені літнім майданчиком на місці однієї з найкрасивіших зелених зон
Русанівка останнім часом стала популярним місцем відпочинку, що спровокувало активне відкриття літніх майданчиків
Жителі Русанівки висловлюють своє обурення діями ресторану «Татарка Чебуреки по-кримськи», який, за їхніми словами, радикально розширив свій літній майданчик, захопивши частину однієї з найкрасивіших зелених зон на Русанівській набережній, 10. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у групі жителів Русанівки в соціальних мережах.
У повідомленні зазначається, що Русанівка останнім часом стала популярним місцем відпочинку, що спровокувало активне відкриття літніх майданчиків. Центром цього «буму» стала територія біля будинку за адресою Русанівська набережна, 10.
«Новий заклад харчування «Татарка», отримавши нібито якісь дозволи від київської влади, пішов на радикальне розширення свого літнього майданчику за рахунок зеленої зони, яка до цього вважалася на Русанівці однією з найкрасивіших рослинних ділянок», – йдеться у дописі.
За словами автора допису, раніше ця зелена зона була окрасою набережної та приваблювала погляд перехожих своїм ландшафтним дизайном, та замість неї тепер з'явився черговий літній майданчик.
У коментарях читачі групи здебільшого обурюються діями власників закладу, із жалем згадують, якою була раніше ця локація. Однак є й ті, хто захищає власників ресторану.
Нагадаємо, на Оболонській набережній у районі вулиці Прирічної з'явилася велодоріжка, створена шляхом нанесення розмітки на пішохідній частині. Однак новостворена доріжка викликала хвилю критики з боку жителів міста. Зокрема, у мережі звернули увагу на той факт, що один з антипаркувальних стовпчиків опинився просто посеред доріжки, його вже охрестили «стоячим поліцейським».
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