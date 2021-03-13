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    Київ встановив рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу

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    У Київській області зафіксували&nbsp;913&nbsp;нових заражених - Київ встановив рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу
    У Київській області зафіксували 913 нових заражених

    Від початку епідемії всього інфіковано 145959 киян

    За минулу добу, 12 березня, на коронавірус у Києві заразилися 1049 осіб, що стало рекордом за щоденним приростом з початку 2021 року.

    У Київській області зафіксували 913 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього інфіковано вже 145959 киян і 81582 жителі області.

    Померли від Covid-19 в Києві всього 2377 осіб (+14 за добу), одужали 98028 (+380 за добу). Продовжують боротися з вірусом 45430 інфікованих.

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    Нагадаємо, 12 березня у столиці підтвердили ще 896 нових випадків Covid-19. Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 23 пацієнти. У Київській області загалом 80 669 випадків коронавірусу. За добу виявлено 697 інфікованих.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Києві поки контрольована. Новий локдаун може бути запроваджено урядом, якщо більшість областей України опиняться у «червоній» зоні карантину.

    Як повідомлялося, Київ наближається до «червоної» зони, а вакциновані лише 2% медиків.

    Теги: Віталій Кличко Київ Київщина рекорд коронавірус
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