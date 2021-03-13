Коронавірус у Києві: медики виявили ще 1049 хворих, 24 людини померли

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

У столиці виявили за минулу добу 1049 хворих на коронавірус. Померли 24 людини Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«1049 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 24 людини. Усього за період пандемії в місті 2881 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 145 959», – повідомив Кличко.

Захворіли: 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 34 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 114 пацієнтів. Одужали минулої доби 380 людей. Загалом коронавірус подолали 98 028 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому – 234, Дніпровському – 138 та в Оболонському – 132 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 4897 осіб.

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