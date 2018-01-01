Закриті житлові квартали в місті - небезпечна тенденція

Київ - не саме благополучне місто з точки зору дрібного хуліганства, побутової грубості і вандалізму.

Мовою оригіналу В то же время одно из достоинств города – отсутствие районов явных трущоб и уличных банд. Нет у нас и гетто для «социально неблагополучных» или национальных меньшинств, нет районов расовых противостояний. По Киеву можно гулять везде, не опасаясь быть беспричинно избитым или гарантированно ограбленным. Это,

Фото: Гопники (LiveJournal) Спальні райони Києва

Київ - не саме благополучне місто з точки зору дрібного хуліганства, побутової грубості і вандалізму.

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В то же время одно из достоинств города – отсутствие районов явных трущоб и уличных банд. Нет у нас и гетто для «социально неблагополучных» или национальных меньшинств, нет районов расовых противостояний. По Киеву можно гулять везде, не опасаясь быть беспричинно избитым или гарантированно ограбленным. Это, конечно, не так буквально. По ночам в глухих местах досуг лучше не проводить и гоп-компании бухающих подростков лучше обходить стороной.

И все же явной сегрегации на «благополучные/неблагополучные» районы в Киеве нет. Кто-то, конечно, скажет: «А Троещина?», кто-то незлым словом Борщаговку помянет, особые знатоки городских окраин вспомнят ДВРЗ. Местные жители активно возразят, на себя, мол посмотрите, граждане с Виноградаря, Подола или Теремков… И будут правы – любой из упомянутых районов Киева по опасности и близко не стоит рядом с трущобами Бразилии, арабскими районами Парижа или черными кварталами американских городов.

И киевские власти должны дорожить такой однородностью. Для этого надо действовать в двух направлениях. Первое – не допускать маргинализации отдельных микрорайонов. Второе – не позволять создания в городе псевдоэлитных закрытых территорий. Как для жизни, так и для работы.

Город тем и ценен, что он прозрачен, доступен для прохода и проезда.

К сожалению, в Киеве появилась тенденция создания закрытых крупных жилых кварталов и территорий. Ничего страшного, если закрываются отдельные дома и это не мешает свободному проходу сквозь кварталы и микрорайоны. Но вот читаем о планах некоего крупного киевского застройщика. Он хочет на территории нынешнего выставочного центра «Киевэкспоплаза» (ул. Салютная на Нивках) и его окрестностей построить жилой комплекс на 7 тысяч квартир. А это примерно 20 000 жителей – полноценный город, около 40 га территории. И как преимущество преподносится намерение сделать его «закрытым». То есть, хотят отгородить огромный кусок городской общественной территории и ограничить туда доступ.

Этого городские власти допускать не должны. Иначе весь город будет раздерган на огороженные куски территорий.

Уже, например, реализовано такое «огораживание» на левом берегу вблизи Дарницкой (бывшей Ленинградской) площади. Там расположен жилой комплекс «Комфорт-таун». Красивый, разноцветный, аккуратный. И нельзя сказать, что какой-то супер элитный. Квартиры в нем относительно недорогие, массовый сегмент. Около 15 тысяч жителей – население среднего райцентра. Полностью обнесен забором. Обычный прохожий внутрь не попадет, вход и въезд только для резидентов. И все бы хорошо, но за внешней стороной забора старые хрущевские пятиэтажки, ряды железных гаражей, раздолбанные проезды и тротуары, остатки промпредприятий, грязь, лужи и бездомные собаки. Выглядит это как минимум неприятно. Продержится такая сегрегация 5-10 лет, и укоренится привычка делить жителей на сорта (мы и они), возникнут конфликты, на границы огороженного квартала придет преступность и хулиганство. Говорят, что такое уже случались.

Городские власти на это сейчас не обращают внимания. Хотя они должны принять все административные и прочие меры, чтобы стереть видимую разницу между новыми кварталами и старыми, путем подтягивания уровня благоустройства и качества старых домов и дворов.

Не только новые жилые кварталы пытаются огородить от доступа «чужаков». Страдают этим и офисные территории. Самый известный пример офисного «огораживания» в Киеве – это улица Банковая, куда выходит фасад офиса нашего президента. В результате перерезана для проезда и даже пешего прохода довольно важная полноценная улица. По которой в былые годы даже трамвай ходил.

Закрытые территории в городе – это очень плохо. Городские власти должны запрещать их организацию.

А отдельным городским кварталам и микрорайонам в Киеве нужны не заборы, а свое самоуправление и качественные коммунальные услуги.

Джерело: Сегодня

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