Клони, підкуп, незаконна агітація: на Київщині десятки фактів порушень виборчої кампанії



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Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права

Упродовж минулої доби на Київщині задокументовано 8 фактів ймовірного порушення виборчого законодавства. З них два факти виявили працівники поліції під час проведення моніторингу засобів масової інформації та соціальних мереж. Інші повідомлення надійшли від громадян, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Так, до Васильківського відділу поліції надійшла інформація від кандидата у народні депутати про те, що «підставили» кандидатуру людини з с. Гребінки, «клона», на одному з виборчих округів у Житомирській області. Для встановлення всіх обставин виявленого факту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України», - розповіли в поліції.

Повідомлення про порушення виборчого права перевіряли працівники Макарівського відділення поліції. Житель смт Макарів повідомив про те, що по вул. Фрунзе встановлена рекламно-агітаційна конструкція однієї з політичних партій без вихідних даних. За результатами перевірки поліцейські склали адміністративний протокол за ч.2 ст. 212-12 КуПАП.

Інформація, яка стосувалась підкупу виборців у Макарівському районі, не знайшла свого об’єктивного підтвердження. Матеріал списано до справи.

Ще два повідомлення щодо законності розміщених агітаційних біл-бордів на Білоцерківщині перевіряють працівники поліції.

Загалом, з початку агітаційної кампанії до поліції Київщини надійшло 22 звернення про ймовірне порушення виборчого права.

Складено 3 адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 212-12, за ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративне правопорушення, матеріали яких направлено до суду для прийняття рішення.

Також триває досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.

Як повідомляв «Главком», 94-й округ, розташований в Обухові та Василькові, вже став відомим завдяки «клонам» відомих політиків. Так, там зареєстровано вже три Кононенки. Тільки один із них «справжній» - нардеп Ігор Кононенко, соратник Порошенка. Другий Кононенко – Артур – із Запоріжжя, а третій – Олексій – співробітник компанії ТОВ «Солідарність плюс», назва якої подібна до партії Порошенка. Також на цьому окрузі вже три Дубинських.

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