КМДА відреагувала на чутки про холеру у Києві

Інформація про холерну паличку у столичній воді спрямована на дестабілізацію ситуації

Якість питної води у Києві контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки

Інформація про можливий спалах холери в Києві є фейковою. Якість водопровідної води у столиці відповідає санітарним нормам. Про це заявили у пресслужбі Київської міської адміністрації (КМДА).

У столичній адміністрації розповіли, що в мережі поширюється фейкова інформація про можливий спалах холери через якість води в Києві. У повідомленнях наголошується, що чистити зуби та мити фрукти та овочі нібито необхідно виключно кип'яченою водою.

«У «Київводоканалі» запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності і, швидше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення», – зазначили у КМДА.

В адміністрації також додали, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки.

«Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 немає, водопровідна вода цілком безпечна», – наголошується у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що «Київводоканал» має всі необхідні реагенти в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки проходять в установленому порядку.

Холера – це гостра бактеріальна інфекція. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі її виявляють у 1,3-4 мільйонів людей, з них помирають від 21 до 143 тисяч. Більшість випадків холери протікають у легкій чи помірній формі, в тяжчих – потрібне лікування антибіотиками.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні не було зафіксовано жодного випадку холери. Але через руйнування в окупованому Маріуполі ризики зростають.

Раніше головна інфекціоністка України Ольга Голубовська повідомила, що на півдні України є імовірність спалаху холери. Причиною цих «воєнних інфекцій» можуть бути саме війна та голодування. Вона також зазначила, що і сам факт хронічного стресу теж може допомогти активізації різноманітних хвороб.

Регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Доріт Ніцан раніше заявила, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою. Вона додала, що до 2011 року в Маріуполі були випадки холери. Тож наразі у ВООЗ готуються до нових можливих спалахів.

Зокрема, йдеться про протихолерні комплекти та вакцини, а також співпрацю з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території.