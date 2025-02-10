Скандал у Британії: міністр охорони здоров'я побажав смерті пенсіонерці

Ендрю Гвінн висловив сподівання, що 72-річна жінка, яка звернулася щодо сміттєвих баків, незабаром помре, і не зможе проголосувати проти нього

У Великій Британії урядовий скандал – міністра охорони здоров'я Ендрю Гвінна звільнено через образливі коментарі в WhatsApp, він бажав смерті пенсіонерам і жартував про негрів і євреїв. Про це пише видання The Guardian.

Посадовця було звільнено та відсторонено від партії після того, як були оприлюднені повідомлення, в яких він сказав, що сподівається, що пенсіонерка, яка його не підтримує, помре до наступних виборів. Ендрю Гвінна також звинуватили в написанні серії інших повідомлень, що містять расистські та сексистські коментарі. Вони включали очевидні антисемітські зауваження та принизливі коментарі.

Зокрема, Ендрю Гвінн висловив сподівання, що 72-річна жінка, яка звернулася щодо сміттєвих баків, скоро помре. Коли її листа опублікували в групі, Гвінн запропонував відповідь:

«Шановна мешканка, до біса твої смітники. Я переобраний і без твого голосу. Пішла ти. PS: Сподіваюся, ти не дотянеш до наступних виборів». Також Гвінн зауважив, що чиєсь ім'я «звучить надто єврейським та надто мілітаристським» і поцікавився: «Він із «Моссаду?».

Реакція влади на це не забарилась. Речник уряду сказав: «Прем’єр-міністр сповнений рішучості підтримувати високі стандарти поведінки на державній посаді. Він без вагань вживає заходів проти будь-якого міністра, який не відповідає цим стандартам, як це було в цьому випадку».

Представник Лейбористської партії сказав: «Ендрю Гвінна було адміністративно відсторонено від членства Лейбористської партії. Ми досліджуємо коментарі, зроблені в цій групі WhatsApp, відповідно до правил і процедур Лейбористської партії».

У суботу ввечері Гвін сказав: «Я глибоко шкодую про свої неправильно оцінені коментарі та прошу вибачення за будь-яку образу, яку я спричинив. Я повністю розумію рішення, прийняті прем’єр-міністром і партією, і, хоча мені дуже сумно, що мене призупинили, підтримаю їх у будь-який спосіб».

До слова, Велика Британія опинилася на межі банкрутства, можливі способи поповнення бюджету лише ускладнюють ситуацію. Про це повідомив британський політик Девід Фрост. За його словами, канцлер казначейства Рейчел Рівз на тлі аудиту видатків бюджету змушена піти на переговори з Управлінням бюджетної безпеки.