Прийшла нетверезою на інтерв'ю? Емма Антонюк розкрила деталі розмови із Христиною Соловій

«Під час інтерв'ю вона робила паузи, щоб покурити», – Антонюк про розмову із Соловій

Українська інтерв'юєрка Емма Антонюк припустила, що українська співачка Христина Соловій могла бути нетверезою під час їхнього скандального інтерв'ю. Про це журналістка розповіла у бесіді з Яною Брензей.

За словами Антонюк, під час запису інтерв'ю Соловій робила перерву, щоб покурити, і стала єдиною гостею каналу, яка просила про паузу.

«Думаю, що вона на тому інтерв'ю була нетвереза. У мене немає ніяких доказів, але я особисто в цьому впевнена. Вона прийшла, і я запитала: «Як настрій?». А вона сказала: «Настрій тут» і показала на стаканчик. Я понюхала, а там, очевидно, було ігристе або біле вино. Під час інтерв'ю вона робила паузи, щоб покурити. Її команда попросила не додавати це в ефір, тож ми просто це вирізали», – розповіла Емма Антонюк.

Інтерв’юєрка також зазначила, що глядачі не змогли повністю зрозуміти справжню причину поведінки співачки у відео.

«Багато людей у коментарях помилково написали, що вона тупа або намагається здаватися розумнішою, ніж вона є. А я так не думаю. Мені здається, що вона була напідпитку на цьому інтерв'ю. Для мене ще важливим маячком було те, що в кінці вона сама полізла мене обіймати і сказала, що нам треба піти на каву. А після цього вона вже в інтерв'ю казала, що Емма жахлива інтерв'юерка, я не раджу до неї ходити і так далі», – додала журналістка.

Христина Соловій поки що не коментувала ці припущення. Зазначимо, що інтерв’ю Антонюк із Соловій було опубліковане у липні 2024 року.

Нагадаємо, Христина Соловій під час інтервʼю напала на Марію Єфросиніну через «кров українців на руках». Натомість телеведуча назвала артистку лицеміркою, бо вона не має толерантності до тих людей, які робили помилки у минулому

Також Соловій шокувала зізнаннями про роман із письменником Сергієм Жаданом. Артистка уперше розповіла, як покинула старшого на 18 років Жадана заради нового обранця.

Раніше українська співачка Христина Соловій втрапила у скандал. На своєму концерті артистка поцілувала маленького хлопчика в губи, чим обурила користувачів у мережі.