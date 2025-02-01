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13-річний хлопчик грає на похоронах бійців ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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13-річний хлопчик грає на похоронах бійців ЗСУ
Уже майже два роки хлопець з невеликого села Верба на заході України бере участь у похоронних процесіях
фото: скріншот із відео

«Я ще не плакав на жодному похороні, намагаюся відволікатися», – каже Денис

Замість грайливих дитячих композицій – трагічні прощальні марші, замість шкільних уроків – гра на похоронах односельців. Така буденність 13-ти річного підлітка з Рівненщини Дениса Гапонюка. Вже майже два роки хлопець з невеликого села Верба на заході України бере участь у похоронних процесіях. В місцевих селах не вистачає музикантів і тому його запросили грати на трубі у місцевому оркестрі, який проводжає в останню путь полеглих захисників. Чи страшно було дитині доєднатись до похоронного оркестру, що відчуває хлопчик, коли грає на похоронах загиблих воїнів, як нині сприймає цю свою свою «роботу» – він розповів «Радіо Свобода».

«Морально важко, коли знаєш людину добре. Я сприймаю це, як роботу, до якої треба поставитися з повагою, з розумінням, зробити все, як має бути, а не просто так, щоб відчепилися. Ні від одного похорону не відмовився. Вони полягли за нас на фронті, тому хочеться віддати їм шану тут», – по-дорослому розмірковує хлопчик.

Мати хлопчика, Наталія Гапонюк, розповіла, що Денис прислуговував у церкві і на поховання зазвичай не ходив, бо було лячно. Та коли справа торкнулася захисників, усі страхи відклали «в коробочку на потім».

«Я ще не плакав на жодному похороні, намагаюся відволікатися», – каже Денис.

Хлопчик зізнається, на похоронах грати не перестане, а ось музичну освіту здобувати не хоче. Йому більше подобається техніка, мріє бути трактористом.

Раніше стався скандал на Волині. Московська церква не пустила до храму відспівати воїна. 

Крім того, на Буковині служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ. У селі Задубрівка прощалися із загиблим Героєм Іваном Назарієм. Але у церкву Московського патріархату не пустили домовину загиблого для відспівування та людей, які прийшли попрощатися.

Також у селі Чорна Тиса Ясінянської селищної громади Рахівського району Закарпатської області священник Свято-Успенського храму не дозволив занести тіло загиблого молодого хлопця Дмитра Спасюка до церкви перед похованням.

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Теги: ЗСУ смерть Рівненщина священник поховання скандал церква

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