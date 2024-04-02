Заступник Кличка показав, якою має бути реклама на будинках у столиці (фото)

На розміщення рекламних конструкцій і вивісок необхідно отримати дозвільний документ від Управління з питань реклами

Валентин Мондриївський: «Реклама у столиці має відповідати правилам, і ці правила єдині для всіх»

Реклама у столиці має відповідати правилам оформлення рекламних конструкцій та вписуватися у загальні фасади будівель. Про це повідомив заступник мера Валентин Мондриївський.

Він тож навів приклад того, який вигляд має мати рекламний стенд і наголосив, що правила єдині для всіх.

«Наведу приклад чергової рекламної конструкції, яку облаштували відповідно до правил на вимогу Управління з питань реклами. Друга форматна зона, вулиця Миколи Грінченка. Спершу рекламний засіб був у вигляді суцільного стенда, утім у цій зоні подібне розміщення не допускається.

На вимогу Управління з питань реклами власник закладу усунув порушення. Тепер реклама закладу відповідає правилам, має акуратний вигляд та естетично вписується у фасад будинку», – написав Мондирівський.

Заступник мера також нагадав правила оформлення рекламних конструкцій і наголосив, що на розміщення рекламних конструкцій і вивісок також необхідно отримати дозвільний документ від Управління з питань реклами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з районів Києва демонтують величезні рекламні «хмарочоси».За словами комунальників, такі рекламні засоби називаються «тумби, що стоять окремо». Дві такі конструкції біля станції метро Теремки досягли заввишки 17 метрів.