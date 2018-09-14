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    Комунальники показали «озброєні до зубів» паркувальні майданчики (фото)

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    Новий паркувальний майданчик у Києві - Комунальники показали «озброєні до зубів» паркувальні майданчики (фото)
    Фото: Київтранспарксервіс
    Новий паркувальний майданчик у Києві

    На майданчиках встановлено паркомати

    На відреставрованих вулиці Леонтовича і Ботанічній площі у Києві повністю облаштовано паркувальні майданчики з паркоматами. Про це повідомляє КП «Київтранспарксервіс».

    «Паркувальні майданчики на відреставрованих Леонтовича та Ботанічній площі повністю облаштовано та озброєно до зубів», - повідомляють на підприємстві.

    На майданчиках працює два паркомати. Послуги паркування також можна оплатити за допомогою смартфону або придбати паркувальний талон.

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    Комунальники показали «озброєні до зубів» паркувальні майданчики (фото)
    Комунальники показали «озброєні до зубів» паркувальні майданчики (фото)
    Комунальники показали «озброєні до зубів» паркувальні майданчики (фото)
    Комунальники показали «озброєні до зубів» паркувальні майданчики (фото)
    Фото: Київтранспарксервіс

    У «Київтранспарксервісі» нагадають, що у вихідні дні паркування у столиці безкоштовне.

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