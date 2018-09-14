Комунальники показали «озброєні до зубів» паркувальні майданчики (фото)
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Фото: Київтранспарксервіс
Новий паркувальний майданчик у Києві
На майданчиках встановлено паркомати
На відреставрованих вулиці Леонтовича і Ботанічній площі у Києві повністю облаштовано паркувальні майданчики з паркоматами. Про це повідомляє КП «Київтранспарксервіс».
«Паркувальні майданчики на відреставрованих Леонтовича та Ботанічній площі повністю облаштовано та озброєно до зубів», - повідомляють на підприємстві.
На майданчиках працює два паркомати. Послуги паркування також можна оплатити за допомогою смартфону або придбати паркувальний талон.
Фото: Київтранспарксервіс
У «Київтранспарксервісі» нагадають, що у вихідні дні паркування у столиці безкоштовне.