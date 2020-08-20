У Києві стрімко зростає кількість госпіталізованих із пневмонією



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За добу до лікарень поступає близько сотні хворих із запаленням легень

У Києві збільшується кількість госпіталізованих хворих із пневмоніями. Станом на 19 серпня в муніципальних медичних закладах столиці перебувало 653 хворих на пневмонію. Лише за останню добу надійшло 88 пацієнтів із запаленням легень. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

«На жаль, останнім часом спостерігається досить невтішна тенденція. Наприклад, вчора до відділень поступило 96 осіб. І на минулому тижні ця цифра коливалася від 70 до понад 90», – розповіла вона.

Гінзбург зазначила, що у багатьох випадках пневмонія, яка потребує стаціонарного лікування, – результат неналежного ставлення до стану свого здоров’я. Тому що занадто часто людина звертається до лікаря, коли дозволити їй лікуватися амбулаторно вже не можна через високі ризики для життя.

«Сьогодні, коли запалення легень визнається як найчастіше ускладнення Covid-19, така легковажність, чесно кажучи, просто вражає. Так, пневмонія цілком може бути не наслідком коронавірусної інфекції, що, до речі, не робить її менш небезпечною, проте визначити це та призначити адекватне лікування може лише лікар. Проте досить часто кияни звертаються до медиків вже після безрезультатно випробуваних домашніх рецептів та порад з інтернету», – зазначила директорка Департаменту.

Вона вкотре звернулася до киян із проханням ставитися до свого здоров’я відповідально та при погіршенні самопочуття негайно звертатися до свого сімейного лікаря.

Щодо симптомів саме пневмонії, то, як зазначають фахівці, у першу чергу має насторожити кашель (що зазвичай спочатку буває сухим, а потім із розвитком запалення стає вологим з невеликим виділенням мокротиння); відчуття нестачі повітря, іноді біль у грудях при диханні або кашлі. Іноді кашель може провокуватися глибоким видихом. Також у хворого може спостерігатися задишка, блідість або синюшність шкіряних покровів, слабкість, біль у м’язах, підвищене потовиділення, озноб.

«Пам’ятаємо, що температура тіла не завжди сигналізує про запалення легень, або його відсутність. Вона може бути дуже високою до 39-40 градусів (як правило, на початку захворювання), а може залишатися субфебрильною 37,1-37,5 градусів. Тому навіть при невисокій температурі тіла, кашлі, утрудненому диханні, слабкості й інших ознаках нездужання слід обов’язково звернутися до лікаря», – закликала Гінзбург.

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Як повідомлялося, станом на ранок 20 серпня у Києві підтверджено 11172 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 227 осіб.