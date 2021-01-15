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    Морози посилюються: на Київщині відкрились майже 600 пунктів обігріву (перелік)

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    У пунктах обігріву можна випити гарячого чаю та відпочити - Морози посилюються: на Київщині відкрились майже 600 пунктів обігріву (перелік)
    У пунктах обігріву можна випити гарячого чаю та відпочити
    Фото з відкритих джерел

    У Київській області працюють як стаціонарні, так і пересувні пункти обігріву

    У зв’язку з погіршенням погодних умов, стрімким зниженням температури повітря та снігопадом, на Київщині розпочали роботу 572 пересувних і стаціонарних пункти обігріву. Вони знаходяться у територіальних громадах кожного району області.

    Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації Ігор Аксенов. 

    Частина пунктів обігріву працюватиме в цілодобовому режимі.

    Перелік, адреси розташування та графіки роботи пунктів обігріву

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    Як повідомлялося, на період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг.

    Теги: Київщина снігопад повітря негода
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