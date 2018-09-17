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    Контрактова площа і вулиця Сагайдачного стануть туристичною зоною

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    <span>Ескіз проекту пішохідної Контрактової</span> - Контрактова площа і вулиця Сагайдачного стануть туристичною зоною
    Ескіз проекту пішохідної Контрактової

    Контрактова площа та частина вулиці Сагайдачного будуть реконструйовані

    Найближчим часом у Києві розпочнеться реконструкція Контрактової площі.

    Про це повідомив в ефірі телеканалу «Київ» народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець.

    «Наразі Контрактова площа вже є пішохідною. Частина ж вулиці Сагайдачного та Контрактової площі будуть одним з елементів великого туристичного маршруту, який зараз розробляється», – зазначив він.

    Раніше повідомлялося, що реорганізація схеми руху транспорту на Подолі передбачає повне перекриття дороги для авто перед центральним корпусом Києво-Могилянської академії з розширенням пішохідної зони на Контрактовій площі.

    Як повідомлялося, Контрактова площа та частина вулиці Сагайдачного будуть реконструйовані. Наразі завершено ескізний проект перетворення.

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