Контрактова площа і вулиця Сагайдачного стануть туристичною зоною
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Контрактова площа та частина вулиці Сагайдачного будуть реконструйовані
Найближчим часом у Києві розпочнеться реконструкція Контрактової площі.
Про це повідомив в ефірі телеканалу «Київ» народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець.
«Наразі Контрактова площа вже є пішохідною. Частина ж вулиці Сагайдачного та Контрактової площі будуть одним з елементів великого туристичного маршруту, який зараз розробляється», – зазначив він.
Раніше повідомлялося, що реорганізація схеми руху транспорту на Подолі передбачає повне перекриття дороги для авто перед центральним корпусом Києво-Могилянської академії з розширенням пішохідної зони на Контрактовій площі.
Як повідомлялося, Контрактова площа та частина вулиці Сагайдачного будуть реконструйовані. Наразі завершено ескізний проект перетворення.