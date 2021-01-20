«Британський» штам Covid-19 зафіксовано у 60 країнах світу

За даними ВООЗ за 19 січня від початку пандемії Covid-19 підтверджені понад 94 млн випадків коронавірусу

За тиждень кількість країн із зазначеним «британським» типом вірусу зросла на 10

Заразний штам коронавірусу, що був виявлений у Великій Британії, зафіксований вже у 60 країнах світу. Про це йдеться в оприлюдненому в середу щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

«До цього часу 60 країн, що входять в усі шість регіонів ВООЗ, повідомляли або про імпортовані випадки цього варіанту вірусу, або про внутрішні випадки його передачі», ‒ наголошується в документі.

У ВООЗ уточнили, що за тиждень кількість країн із зазначеним «британським» типом вірусу зросла на 10.

Також у 23 країнах виявлено штам вірусу з ПАР ‒ на три країни більше, ніж тижнем раніше.

За даними ВООЗ за 19 січня, за час пандемії Covid-19 підтверджені 94 млн 124 тис. 612 випадків вірусу, всього померли 2 млн 34 тис. 527 інфікованих.

Влада Великої Британії в грудні визнала, що в країні циркулює новий штам Covid-19. Він вважається не більше смертоносним, ніж «класичні» варіанти інфекції, проте набагато швидше поширюється.

Як повідомлялося, у світі зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за тиждень.