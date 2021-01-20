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    «Британський» штам Covid-19 зафіксовано у 60 країнах світу

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    За даними ВООЗ за 19 січня від початку пандемії Covid-19 підтверджені понад 94 млн випадків коронавірусу - «Британський» штам Covid-19 зафіксовано у 60 країнах світу
    За даними ВООЗ за 19 січня від початку пандемії Covid-19 підтверджені понад 94 млн випадків коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    За тиждень кількість країн із зазначеним «британським» типом вірусу зросла на 10

    Заразний штам коронавірусу, що був виявлений у Великій Британії, зафіксований вже у 60 країнах світу. Про це йдеться в оприлюдненому в середу щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

    «До цього часу 60 країн, що входять в усі шість регіонів ВООЗ, повідомляли або про імпортовані випадки цього варіанту вірусу, або про внутрішні випадки його передачі», ‒ наголошується в документі.

    У ВООЗ уточнили, що за тиждень кількість країн із зазначеним «британським» типом вірусу зросла на 10.

    Також у 23 країнах виявлено штам вірусу з ПАР ‒ на три країни більше, ніж тижнем раніше.

    За даними ВООЗ за 19 січня, за час пандемії Covid-19 підтверджені 94 млн 124 тис. 612 випадків вірусу, всього померли 2 млн 34 тис. 527 інфікованих.

    Влада Великої Британії в грудні визнала, що в країні циркулює новий штам Covid-19. Він вважається не більше смертоносним, ніж «класичні» варіанти інфекції, проте набагато швидше поширюється.

    Як повідомлялося, у світі зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за тиждень.

    Теги: Велика Британія хвороби вірус ВООЗ коронавірус
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