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    Коронавірус і грип косить киян: свіжі дані від Кличка (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус і грип косить киян: свіжі дані від Кличка (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Чи будуть проводити масове тестування киян на коронавірус

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яку кількість киян, хворих на Covid-19,  госпіталізували;
    • про масове тестування українців;
    • скільки хворих на грип та ГРВІ в столиці;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин.

    Нагадаємо, за минулу добу, 8 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1728 людей. Це на 253 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 7 грудня було 1475 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 84538 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      845343
    • Одужали
      451118
    • Хворіють
      380021
    • Померли
      14204

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 845343 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 8 грудня зафіксовано 12585 хворих на коронавірус. 

    Теги: Віталій Кличко Київ грип карантин кияни коронавірус
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