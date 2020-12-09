Коронавірус і грип косить киян: свіжі дані від Кличка (відео)
Чи будуть проводити масове тестування киян на коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- про масове тестування українців;
- скільки хворих на грип та ГРВІ в столиці;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин.
Нагадаємо, за минулу добу, 8 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1728 людей. Це на 253 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 7 грудня було 1475 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 84538 випадків захворювання на Covid-19.
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Всього845343
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Одужали451118
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Хворіють380021
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Померли14204
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 845343 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 8 грудня зафіксовано 12585 хворих на коронавірус.