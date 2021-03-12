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    Люди, які перехворіли Covid-19, звертають увагу на нову небезпеку. Треба контролювати важливий показник

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    У людей, які перехворіли на коронавірус, діагностують зростання інсуліну за аналізом крові - Люди, які перехворіли Covid-19, звертають увагу на нову небезпеку. Треба контролювати важливий показник
    У людей, які перехворіли на коронавірус, діагностують зростання інсуліну за аналізом крові
    Фото з відкритих джерел

    Коронавірус може бути пусковим механізмом інсулінорезистентності

    Людині, яка перехворіла на Covid-19, варто перевірити інсулін. Вірусні захворювання можуть запустити механізм інсулінорезистентності – це недостатня біологічна відповідь клітин на дію інсуліну при його достатній концентрації в крові. Про це розповіла блогерка Лана Максимова в мережі Facebook.

    «Із дієтологом розбиралися в причинах моїх проблем із вагою – на неї нічого не діяло раніше. Виявилося, що вірусні захворювання можуть бути пусковим механізмом інсулінорезистентності», – уточнила Максимова .

    За її словами, зараз масово діагностують у людей, які перехворіли на коронавірус, зростання інсуліну за аналізом крові, хоча до цього вони не мали з цим проблем. Таке відбувається незалежно від ваги.

    «У мене, до речі, саме цей випадок – інсулін виріс якраз після перенесеного Covid-19. До цього він був у нормі», додала Максимова.

    У НАН попереджають, що весняна хвиля Covid-19 в Україні може стати «національною катастрофою». Про це заявив лікар і науковець, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький.

    У дев'яти регіонах України перевищено показник госпіталізацій хворих через Covid-19, до списку за добу знову додалася Тернопільська область.

    В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Від початку кампанії першу дозу отримали понад 30 тисяч українців. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

    Наразі повідомлень про побічну реакцію на щеплення проти коронавірусу небагато, однак у деяких пацієнтів усе ж погіршується самопочуття.

    Водночас дев'ять країн призупинили вакцинацію AstraZeneca через випадки утворення тромбів у людей, які отримали щеплення.

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    Теги: хвороби вірус коронавірус
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