Люди, які перехворіли Covid-19, звертають увагу на нову небезпеку. Треба контролювати важливий показник

У людей, які перехворіли на коронавірус, діагностують зростання інсуліну за аналізом крові

У людей, які перехворіли на коронавірус, діагностують зростання інсуліну за аналізом крові

Коронавірус може бути пусковим механізмом інсулінорезистентності

Людині, яка перехворіла на Covid-19, варто перевірити інсулін. Вірусні захворювання можуть запустити механізм інсулінорезистентності – це недостатня біологічна відповідь клітин на дію інсуліну при його достатній концентрації в крові. Про це розповіла блогерка Лана Максимова в мережі Facebook.

«Із дієтологом розбиралися в причинах моїх проблем із вагою – на неї нічого не діяло раніше. Виявилося, що вірусні захворювання можуть бути пусковим механізмом інсулінорезистентності», – уточнила Максимова .

За її словами, зараз масово діагностують у людей, які перехворіли на коронавірус, зростання інсуліну за аналізом крові, хоча до цього вони не мали з цим проблем. Таке відбувається незалежно від ваги.

«У мене, до речі, саме цей випадок – інсулін виріс якраз після перенесеного Covid-19. До цього він був у нормі», додала Максимова.

У НАН попереджають, що весняна хвиля Covid-19 в Україні може стати «національною катастрофою». Про це заявив лікар і науковець, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький.

У дев'яти регіонах України перевищено показник госпіталізацій хворих через Covid-19, до списку за добу знову додалася Тернопільська область.

В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Від початку кампанії першу дозу отримали понад 30 тисяч українців. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Наразі повідомлень про побічну реакцію на щеплення проти коронавірусу небагато, однак у деяких пацієнтів усе ж погіршується самопочуття.

Водночас дев'ять країн призупинили вакцинацію AstraZeneca через випадки утворення тромбів у людей, які отримали щеплення.

Читайте також: