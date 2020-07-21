Коронавірусна мапа Києва: найбільше хворих на Covid-19 виявили у трьох районах



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Фото: hromadske.radio

У столиці за минулу добу до антирейтингу за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом увійшли Дарницький, Голосіївський і Шевченківський райони. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера Києва, у кожному з трьох районів виявили по 10 хворих на Covid-19.

Дарницький район - лідер за кількістю хворих коронавірусів. Тут виявлено вже 1 158 випадків COVID-19.

У Деснянському районі зафіксовано 870 випадків коронавируса. У Дніпровському районі виявлено 817 випадків COVID-19, в Печерському - 706, в Солом'янському - 646, в Шевченківському - 609, в Оболонському - 603, у Святошинському - 598, в Голосіївському - 560.

Найменше хворих у Подільському районі - 467.

Станом на 21 липня в Києві вже 7 034 підтверджених випадків захворювання COVID-19. За добу число заражених збільшилося на 73 людини. Від ускладнень, викликаних коронавірусів, померло 128 жителів столиці.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджені 60 166 випадків Covid-19, за добу - 673.