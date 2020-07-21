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    Коронавірусна мапа Києва: найбільше хворих на Covid-19 виявили у трьох районах

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    Коронавірусна мапа Києва: найбільше хворих на Covid-19 виявили у трьох районах
    Фото: hromadske.radio

    У столиці за минулу добу до антирейтингу за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом увійшли Дарницький, Голосіївський і Шевченківський райони. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    За словами мера Києва, у кожному з трьох районів виявили по 10 хворих на Covid-19.

    Дарницький район - лідер за кількістю хворих коронавірусів. Тут виявлено вже 1 158 випадків COVID-19.

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    У Деснянському районі зафіксовано 870 випадків коронавируса. У Дніпровському районі виявлено 817 випадків COVID-19, в Печерському - 706, в Солом'янському - 646, в Шевченківському - 609, в Оболонському - 603, у Святошинському - 598, в Голосіївському - 560.

    Найменше хворих у Подільському районі - 467.

    Станом на 21 липня в Києві вже 7 034 підтверджених випадків захворювання COVID-19. За добу число заражених збільшилося на 73 людини. Від ускладнень, викликаних коронавірусів, померло 128 жителів столиці.

    Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджені 60 166 випадків Covid-19, за добу - 673.

    Київ коронавірус
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