Коронавірусна мапа Києва: Троєщина в лідерах за кількістю хворих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 1 жовтня Джерело: пресслужба мера Києва

Кличко розповів, хто захворів на коронавірус у Києві минулої доби

За минулу добу в Києві виявили 377 хворих на коронавірус, серед яких 39 дітей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 391 мешканця Києва. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 23155», - написав він.

Захворіли, зокрема:

190 жінок віком від 18 до 88 років,

148 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв,

22 дівчинки від 1 до 17 років,

17 хлопчиків від 1 до 16 років.

Серед нових хворих 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 231 людина. Всього коронавірус подолали 6941 киянин.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 57, у Дніпровському – 52, а також 46 випадків в Дарницькому районі столиці.

«Пам’ятайте про головні правила безпеки — носіть маски, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе!» - закликав Кличко киян.

Коронавірус в Україні

Всього 213028

Хворіють 114392

Одужали 94443

Померли 4193

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу, 30 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 377 осіб. Це на 158 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 29 вересня було 219 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23155 випадків захворювання на Covid-19.