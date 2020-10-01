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    Коронавірусна мапа Києва: Троєщина в лідерах за кількістю хворих

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    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 1 жовтня - Коронавірусна мапа Києва: Троєщина в лідерах за кількістю хворих
    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 1 жовтня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Кличко розповів, хто захворів на коронавірус у Києві минулої доби

    За минулу добу в Києві виявили 377 хворих на коронавірус, серед яких 39 дітей.

    Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    «10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 391 мешканця Києва. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 23155», - написав він.

    Захворіли, зокрема:

    • 190 жінок віком від 18 до 88 років,
    • 148 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв,
    • 22 дівчинки від 1 до 17 років,
    • 17 хлопчиків від 1 до 16 років.

    Серед нових хворих 16 медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужала за минулу добу 231 людина. Всього коронавірус подолали 6941 киянин.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 57, у Дніпровському – 52, а також 46 випадків в Дарницькому районі столиці.

    «Пам’ятайте про головні правила безпеки — носіть маски, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе!» - закликав Кличко киян.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      213028
    • Хворіють
      114392
    • Одужали
      94443
    • Померли
      4193

    Як повідомлялося, за минулу добу, 30 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 377 осіб. Це на 158 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 29 вересня було 219 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23155 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ статистика Троєщина епідемія кияни коронавірус
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