Коротке замикання спровокувало пожежу у квартирі в столичній дев’ятиповерхівці



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Фото: kiev.informator.ua Пожежна машина

У дев’ятиповерхівці в Києві горіла квартира

У ніч на 16 вересня в Києві за адресою вулиця Ковпака, 3 сталася пожежа. Горіла квартира в 9-поверховому житловому будинку.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 00:20.

За попередньою інформацією, площа пожежі склала близько 10 квадратних метрів в квартирі на шостому поверсі. Рятувальники вивели мешканців з квартир, які перебували вище. У момент початку пожежі в квартирі перебували люди. На щастя, вони не спали, побачили вогонь і повідомили пожежникам. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загорання, станом на 00:50 вогонь був повністю погашений.

Попередньо, причиною пожежі стало коротке замикання. На місці працювали пожежні, а також чергували медики та поліція. Обійшлося без постраждалих. Подробиці події встановлюються.

Джерело: Інформатор