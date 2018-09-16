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    Коротке замикання спровокувало пожежу у квартирі в столичній дев’ятиповерхівці

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    Пожежна машина - Коротке замикання спровокувало пожежу у квартирі в столичній дев’ятиповерхівці
    Фото: kiev.informator.ua
    Пожежна машина

    У дев’ятиповерхівці в Києві горіла квартира

    У ніч на 16 вересня в Києві за адресою вулиця Ковпака, 3 сталася пожежа. Горіла квартира в 9-поверховому житловому будинку.

    Виклик на лінію 101 надійшов близько 00:20.

    За попередньою інформацією, площа пожежі склала близько 10 квадратних метрів в квартирі на шостому поверсі. Рятувальники вивели мешканців з квартир, які перебували вище. У момент початку пожежі в квартирі перебували люди. На щастя, вони не спали, побачили вогонь і повідомили пожежникам. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загорання, станом на 00:50 вогонь був повністю погашений.

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    Коротке замикання спровокувало пожежу у квартирі в столичній дев’ятиповерхівці
    Коротке замикання спровокувало пожежу у квартирі в столичній дев’ятиповерхівці
    Коротке замикання спровокувало пожежу у квартирі в столичній дев’ятиповерхівці
    Фото: kiev.informator.ua

    Попередньо, причиною пожежі стало коротке замикання. На місці працювали пожежні, а також чергували медики та поліція. Обійшлося без постраждалих. Подробиці події встановлюються.

    Джерело: Інформатор

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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