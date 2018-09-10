Кожен 38-й житель Києва має психічні розлади (статистика)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість киян, які мають захворювання нервової системи, зросла

Починаючи з 2010 року, у Києві спостерігається зниження кількості жителів, які страждають на розлади психіки і поведінки. При цьому кількість киян, які мають захворювання нервової системи, зросла. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат, посилаючись на офіційні дані лікарів.

Так, за 6 місяців 2018 року у Києві зареєстровано 79634 випадків розладів психіки і поведінки, з них 5084 – вперше в житті.

А хвороби нервової системи мають 142102 осіб, з них цього року зареєстровано 31076 нових випадків.





«Згідно з офіційними даними за перше півріччя 2018, кожен 38 житель Києва має психічні розлади, кожен 21 страждає хворобами нервової системи», - проаналізував Пабат.

Він зазначив, що «в цілому, з 2010 року спостерігається зниження статистики у зрізі проблем з психікою і поведінкою, правда - на тлі зростання «нервових» захворювань».