На Київщині через спадщину чоловік порубав сокирою свого брата (фото, відео)

До поліції зателефонував сам зловмисник, але, представившись вигаданим прізвищем, повідомив, що батько вдарив свого сина сокирою

У селі Андріївка неподалік міста Сквира на Київщині правоохоронці Київщини затримали чоловіка, який ледь не вбив родича. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські, які прибули на місце події з'ясували всі обставини. Того дня батько спільно з обома своїми синами вживали алкоголь. Згодом старший брат пішов відпочивати, а молодший лишився з батьком.

В подальшому батько також пішов відпочивати, а менший син вийшов палити цигарки і коли вже повертався в будинок, брат накинувся на нього з сокирою та наніс чотири удари в область голови, шиї та у спину.

Слідчі встановили, що конфлікт виник внаслідок спадщини, яку батько забажав переписати на молодшого сина, оскільки старший син постійно пиячить.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього виявили 2.28 проміле алкоголю в організмі. Речовий доказ – сокиру – з місця події поліцейські вилучили.

Потерпілий у важкому стані знаходиться в лікарні, але стан його стабільний.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру чоловіку за ч.3 ст.15 (Замах на злочин), ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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