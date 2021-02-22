Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)

У багажі були сигари різних виробників

Вартість товару, який ввозився з порушенням митного законодавства, складає декілька мільйонів гривень

Четверо громадян Китаю, троє чоловіків та жінка, які прилетіли через аеропорт «Бориспіль» з Куби транзитом через Францію, намагалися пронести «зеленим коридором» повні валізи кубинських сигар та гомеопатичних препаратів.

Загалом у цих подорожуючих було 12 валіз такого багажу. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Під час проведення митного контролю інспектори Київської митниці виявили у їх валізах 5831 сигару та 717 упаковок дорогих гомеопатичних препаратів. Це виявились сигари різних виробників, фасованих як у презентабельні лаковані дерев‘яні коробки з сертифікатами так і в поліетиленові, пластикові та картонні упаковки. Зокрема, це преміум-сигари ручної скрутки брендів Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar, вартість упаковки з 10-25 сигар яких в Україні коштує в середньому 6-9 тис. грн.

Загальна ж вартість виявлених гомеопатичних препаратів, які виготовляються з отрути блакитного скорпіона, становить майже 2 млн грн.

Як відомо, громадянам, які досягли 18-річного віку, дозволено ввозити в Україну не більше 50 сигар на особу. Норма ж лікарських засобів на одну особу обмежена п’ятьма упаковками кожного найменування. Тож пасажирам було пропущено по 50 сигар та по 5 упаковок препаратів.

Через порушення порядку проходження митного контролю «зеленим коридором» стосовно чотирьох громадян Китаю Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Класичний «привіт» з Куби у вигляді сигар та гомеопатичні препарати кубинського виробництва вилучено за протоколами. По завершенні провадження матеріали цих справ митниця скерує до суду.

Загальна вартість вилученого у трьох пасажирів склала 4,6 млн грн, вартість сигар та препаратів у четвертого громадянина наразі підраховується.