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    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)

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    У багажі були&nbsp;сигари різних виробників - Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)
    У багажі були сигари різних виробників
    Фото: Київська митниця

    Вартість товару, який ввозився з порушенням митного законодавства, складає декілька мільйонів гривень

    Четверо громадян Китаю, троє чоловіків та жінка, які прилетіли через аеропорт «Бориспіль» з Куби транзитом через Францію, намагалися пронести «зеленим коридором» повні валізи кубинських сигар та гомеопатичних препаратів.

    Загалом у цих подорожуючих було 12 валіз такого багажу. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Під час проведення митного контролю інспектори Київської митниці виявили у їх валізах 5831 сигару та 717 упаковок дорогих гомеопатичних препаратів. Це виявились сигари різних виробників, фасованих як у презентабельні лаковані дерев‘яні коробки з сертифікатами так і в поліетиленові, пластикові та картонні упаковки. Зокрема, це преміум-сигари ручної скрутки брендів Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar, вартість упаковки з 10-25 сигар яких в Україні коштує в середньому 6-9 тис. грн.

    Загальна ж вартість виявлених гомеопатичних препаратів, які виготовляються з отрути блакитного скорпіона, становить майже 2 млн грн.

    Як відомо, громадянам, які досягли 18-річного віку, дозволено ввозити в Україну не більше 50 сигар на особу. Норма ж лікарських засобів на одну особу обмежена п’ятьма упаковками кожного найменування. Тож пасажирам було пропущено по 50 сигар та по 5 упаковок препаратів.

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    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)
    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)
    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)
    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)
    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)
    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)
    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)
    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)
    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)
    Кубинські сигари та гомеопатія з отрути скорпіонів: у «Борисполі» в китайців вилучили 12 валіз (фото)

    Через порушення порядку проходження митного контролю «зеленим коридором» стосовно чотирьох громадян Китаю Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

    Класичний «привіт» з Куби у вигляді сигар та гомеопатичні препарати кубинського виробництва вилучено за протоколами. По завершенні провадження матеріали цих справ митниця скерує до суду.

    Загальна вартість вилученого у трьох пасажирів склала 4,6 млн грн, вартість сигар та препаратів у четвертого громадянина наразі підраховується.

    Теги: митниця Київ Аеропорт Бориспіль тютюнові вироби Київщина аеропорт
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