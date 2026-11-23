У столиці вранці 23 листопада зафіксовано перебої в роботі наземного електротранспорту через відсутність напруги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс».

Зокрема, о 07:15 стало відомо, що тимчасово призупинено рух столичного фунікулера через відсутність електропостачання.

О 09:30 у комунальному підприємстві поінформували про затримку руху трамваїв №№ 14,15 та 18 на проспекті Берестейському. Причиною стала відсутність напруги в контактній мережі. За даними очевидців, через знеструмлення в напрямку масиву Відрадний та у зворотному боці вишикувалися цілі колони трамваїв, однак за кілька хвилин напругу подали й вагони знову рушили, поки лише в бік Подолу. У напрямку Відрадного трамваї продовжують стояти.

Пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування своїх маршрутів.

Також у Києві до 11 грудня трамваї № 16 тимчасово призупинять рух. Зміни пов’язані з ремонтом колій на вул. Героїв Дніпра.

До слова, на мосту Патона працює світлофорне регулювання реверсивної смуги руху. Це дозволяє змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження на міст у різний час доби. Фахівці КП «Центр організації дорожнього руху» облаштували спеціальні реверсивні світлофори, що регулюють рух цією смугою.