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Масштабна виставка Івана Марчука «Пробудження» відкривається в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масштабна виставка Івана Марчука «Пробудження» відкривається в Києві
За версією британського видання The Telegraph (2007 рік), Марчук входить до списку «100 живих геніїв сучасності»
фото: Іван Марчук/Facebook

Роботи для виставки надали дев'ять музеїв України та 18 приватних колекціонерів

Напередодні Дня Незалежності України, Музей історії міста Києва у співпраці з Музейно-культурним центром сучасного мистецтва Івана Марчука представляють виставку геніального українського художника Івана Марчука, чия творчість давно стала культурним символом України на міжнародній арені.З 6 серпня у Музеї Києва розпочнеться експозиція робіт видатного українського художника Івана Марчука «Іван Марчук. Пробудження». Про це митець повідомив у своїх соціальних мережах, інформує «Главком».

У повідомленні Музею зазначається, що виставка «Іван Марчук. Пробудження» сформована на основі трьох авторських циклів – «Голос моєї душі», «Пейзаж» та «Цвітіння», у яких художник з особливим трепетом та увагою до деталей показує свою любов до рідної землі, пам’ять про українські традиції, відчуття дому та тугу за втраченим. Кожен із трьох циклів матиме своє художнє оформлення, аби ще більше занурити глядача у виставку та дати йому можливість здійснити подорож етапами власного духовного пробудження.  

Картина Івана Марчука «Пробудження»
Картина Івана Марчука «Пробудження»
фото: Іван Марчук/Facebook

Центральною роботою експозиції стане картина «Пробудження», яку Іван Марчук створив у Нью-Йорку в часи еміграції – як особистий акт світла серед темряви. Сьогодні, коли Україна пробуджується до нової сили, цей образ набуває особливої глибини та символізму.

Роботи для виставки надали дев'ять музеїв України та 18 приватних колекціонерів. Така співпраця дозволила продемонструвати велике зібрання відомих творів митця, а також тих, що раніше ніколи не були представлені на широкий загал.

Картина Івана Марчука «Жовті черешні»
Картина Івана Марчука «Жовті черешні»
фото: Іван Марчук/Facebook

Іван Марчук є Народним художником України, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, кавалером ордена Свободи та відзнаки президента України «Національна легенда України». Він також є членом «Золотої гільдії» Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі.

За версією британського видання The Telegraph (2007 рік), Марчук входить до списку «100 живих геніїв сучасності».

За понад 70 років своєї творчої діяльності Іван Марчук створив близько 5 тисяч полотен і провів близько 200 монографічних виставок як в Україні, так і за її межами. Лише за останні роки його твори були представлені у понад 20 країнах світу, зокрема у Литві, Латвії, Бельгії, Люксембурзі, Угорщині, Туреччині, Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині, Таїланді, Тунісі, Йорданії, США, Іспанії та Австрії.

Відвідати виставку можна з 6 серпня згідно графіку роботи Музею:

Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні

Каса працює з 12:00 до 18:30

Вартість: 200/100 грн. (повний/пільговий)

Адреса: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Нагадаємо, українська поетеса-шістдесятниця, письменниця та дисидентка Ліна Костенко вперше за тривалий час дала інтерв’ю. Вона висловилась про війну, гідність українців, важливі моменти зі свого життя та розповіла про новий історичний роман, над яким зараз працює. 

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Теги: музеї виставка художник Київ

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