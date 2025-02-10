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Гроші та майно шукають по всьому світу. Очільник САП розповів про хід справи Крупи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Гроші та майно шукають по всьому світу. Очільник САП розповів про хід справи Крупи
4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу було викрито на незаконному збагачені
фото: Еспресо

Клименко: Ми вживаємо заходів для пошуку і накладення арешту не лише на грошові кошти, але й на нерухоме майно на території України і за її межами

Арештовані мільйони доларів у справі очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи можна конфіскувати лише за рішенням суду в результаті розгляду її справи. Про це зазначив під час пресконференції 10 лютого очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повідомляє «Укрінформ».

«Справа знаходиться на досудовому розслідуванні. Ми вживаємо заходів для пошуку і накладення арешту не лише на грошові кошти, але й на нерухоме майно на території України і за її межами. І конфіскація можлива лише за кінцевим рішенням суду. Інші варіанти тут неможливі. Ми живемо у правовій державі», – сказав він.

Клименко додав, що якщо особа буде визнана винуватою у конкретному злочині, після цього «суд прийме рішення, яку частину цих активів конфісковувати і на якій підставі, і чи буде це спеціальна конфіскація, чи просто конфіскація».

Раніше Вищий антикорупційний суд арештував преміум-автомобіль невістки голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, якого немає в жодній декларації.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

Також головне слідче управління Національної поліції вилучає низку медико-експертних справ, у яких є інформація про оформлення групи інвалідності депутатами місцевих рад. Як з’ясував «Главком», починаючи з кінця січня 2025 року, один зі столичних судів задовольнив клопотання слідства і видав понад 20 ухвал про надання доступу до медичної документації депутатів.

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Теги: майно Антикорупційний суд автомобіль прокурор Олександр Клименко гроші нерухомість історія

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