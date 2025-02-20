Презентовано унікальне видання Нового Завіту українською мовою (фото)

Переклад Нового Заповіту виданий з благословення Вселенського Патріарха Варфоломія

Сьогодні, 20 лютого, у Ставропігії Вселенського Патріархату в Стилобаті Андріївської Церкви відбулася презентація нового, сучасного, обʼєднавчого українського перекладу (ЕUM) Нового Завіту українською мовою. Про це повідомляє «Главком».

Переклад Нового Заповіту виданий з благословення Вселенського Патріарха Варфоломія.

фото: Олександр Саган/Facebook

«Обʼєднавчого українського перекладу (ЕUM) Нового Завіту українською мовою був здійсненний з оригінальних текстів грецькою мовою. Це видання – не механічний переклад українською мовою з грецької, а велика багатолітня жива богословська дискусія і складна робота, щодо тлумачення священного тексту, що є дійсно унікальним явищем в історії українського Православ’я», – зауважували організатори заходу.

Екзарх Вселенського Патріарха в Україні, єпископ Команський Михаїл взяв участь у презентації Нового Заповіту фото: Олександр Саган/Facebook

Робота над цим українським перекладом Нового Завіту розпочалася ще у 2012 році, коли група фахівців усвідомила потребу в якісному тексті. Завдяки зусиллям Ставропігії Вселенського Патріархату в Україні переклад було завершено та видано.

Це вже третє видання здійснене Ставропігією Вселенського Патріархату в Україні, у рамках проекту Об’єднавчого українського перекладу народжене у час повномасштабної російської агресії.

До слова, у коментарях однієї з Facebook-груп місцевий мешканець розкритикував відмову осередку УПЦ МП Градизької ОТГ на Полтавщині переходити до ПЦУ, наголосивши, що протоієреєм місцевої церкви московського патріархату є батько голови селищної ради Мирослава Носи – Юрій Носа. Після цього рішенням Глобинського районного суду за позовом голови Градизької ОТГ місцевого мешканця змусили «спростувати» свій коментар та вибачитися.