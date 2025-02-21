П’ять книжок для фінансової грамотності. Започатковано культурний проєкт для військових

«Культурний десант» передасть ці книги військовослужбовцям Сил оборони України в рамках проєкту «Книга на фронт»

Культурний десант в партнерстві з Приватбанком започаткував окремий проєкт, що покликаний підвищувати фінансову грамотність серед військових.

Зазначається, що недостатній рівень фінансової грамотності залишається проблемою українського суспільства. Це створює підґрунтя для багатьох негативних явищ: неефективне управління доходами, сімейними заощадженнями, боргами, неналежна оцінка фінансових ризиків, залежність від азартних ігор, тощо. Ті ж проблеми актуальні й для військовослужбовців та ветеранів, як невід’ємної частини українського суспільства.

Так, український громадський активіст, військовослужбовець 59-тої окремої Павло Петриченко ще в березні 2024-го року створив петицію з вимогою ввести обмеження для грального бізнесу: вона за добу набрала необхідні 25 тис. голосів. Згодом обмеження до доступу до азартних ігор були введені і президентом і рішенням РНБО.

Експерти відібрали п’ять книжок, які допомагають розвивати фінансову грамотність.

«Мислення швидке й повільне» Деніел Канеман; «Найбагатший чоловік у Вавилоні» Джордж Клейсон; «Шлях до фінансової свободи» Бодо Шефер; «Монах, який продав свій «Феррарі» Робін Шарма; «Любов та бюджет» Любомир Остапів.

«Культурний десант» передасть ці книги військовослужбовцям Сил оборони України в рамках проєкту «Книга на фронт».

«Проєкт «Книга на фронт» вже майже два роки забезпечує військо актуальною літературою. Слід зазначити, що практично кожна армія світу під час війни робила щось схоже. Наше завдання – дати можливість воїнам перемикатися, адже книга може допомогти розвантажити нервову систему, а також – задовольняти свої освітні та культурні потреби. Співпраця з ПриватБанком надважлива, адже проблема лудоманії у війську стала доволі критичною. Сподіваємося, що завдяки соціально відповідальному партнеру, наші зусилля сприятимуть підвищенню фінансової грамотності серед військових», – каже керівник проєкту «Книга на фронт» Андрій Овчарук.

Всього українські військові отримають 4280 книг з фінансової грамотності від Приватбанку.

«Культурний десант» – це об'єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, які займаються морально-психологічним забезпеченням бійців Сил оборони. Кожного місяця мобільні групи, до складу яких входять музиканти, поети, актори та інші артисти, дають до 200 виступів на різних ділянках фронту, а також у військових шпиталях, реабілітаційних центрах тощо.

Нагадаємо, до Дня закоханих об'єднання митців-військовослужбовців «Культурний десант» презентувало новий кліп на пісню Миколая Сєрги «Я буду кохати тебе».

Миколай Сєрга, який є автором та виконавцем пісні, очолює це об'єднання, а музичну партію виконали бандурист Тарас Столяр та музиканти Ансамблю Збройних Сил України. Зйомки кліпу відбулися в аеропорту «Бориспіль», який став символом змін, зустрічей і радості. Наразі, через війну, аеропорт не працює. У кадрі – порожні зали.