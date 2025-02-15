Податок на квартири для українців: кому та скільки доведеться платити

«Великою» нерухомістю відповідно до Податкового кодексу є квартира площею від 60 і будинок від 120 квадратних метрів

Податок сплачується щорічно власниками великих об'єктів нерухомості

В Україні цьогоріч збільшено податок на нерухомість. Його зобов'язані платити всі власники квартир і будинків, площа яких перевищує встановлений ліміт. Про це йдеться в матеріалі видання Oboz.ua.

Якщо торік за кожен додатковий квадратний метр стягували платню в розмірі до 100,5 грн, то тепер ця сума становить 106,5 грн. Цифра варіюється залежно від міста.

Податок на нерухомість сплачується щорічно власниками великих об'єктів нерухомості. «Великою» нерухомістю відповідно до Податкового кодексу є квартира площею від 60 квадратних метрів і будинок площею від 120 квадратних метрів. Якщо у власника є і квартира, і будинок, то площі цих об'єктів підсумовуються, і податок нараховується на загальну площу від 180 квадратних метрів.

Крім того, якщо площа квартири перевищує 200 квадратів, а будинку – 600 квадратів, власнику необхідно платити фіксований податок у розмірі 25 тисяч гривень на рік.

Податок надходить до місцевого бюджету, тобто, наприклад, за квартиру у Львові його отримує львівський бюджет, а за нерухомість у Запоріжжі — запорізький.

Місцеві ради мають повноваження переглядати розмір податку і навіть норму щодо нерухомості.

У Податковому кодексі встановлено обмеження: не можна вимагати податок за квартиру до 60 квадратів і будинок до 120 квадратів, водночас за кожен «зайвий квадрат» максимальна ставка податку не може бути вищою за 1,5% мінімалки.

2025 року українці платитимуть податок на нерухомість за 2024-й. Станом на 1 січня 2024 року мінімалка була на рівні 7100 грн, отже, максимальна ставка податку – 106,5 грн за кожен «зайвий квадрат».

Однак варто зазначити, що якщо ваша квартира поділена на частки, наприклад, між членами сім'ї, то «норма» застосовується для кожного окремо. Приміром, якщо квартира має площу 150 квадратів, проте нею в рівних частках володіють троє членів сім'ї, платити податок не треба. Адже «норма» для трьох власників становить 180 квадратів (по 60 квадратів на кожного).

Нагадаємо, до 20 лютого всі підприємства та фізичні особи – підприємці, які виплачують доходи фізичним особам мають подати звіти за січень 2025 року за новою формою.

Також у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.