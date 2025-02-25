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Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості
фото із соцмереж Олексія Олійника

Родина колишнього прокурора володіє декількома квартирами та земельними ділянками

Колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, якого у січні 2025-го було звільнено з органів прокуратури, опублікував річну декларацію за 2024 рік. У ній він задекларував сім земельних ділянок та декілька квартир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Зокрема, п'ятьма земельними ділянками володіє сам Олійник, однією – його дружина Ірина; ще одна – у спільній власності.

Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості фото 1
скриншот: public.nazk.gov.ua
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості фото 2
скриншот: public.nazk.gov.ua
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості фото 3
скриншот: public.nazk.gov.ua
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості фото 4
скриншот: public.nazk.gov.ua

Крім цього, у декларації зазначено чотири квартири, які належать дружині декларанта. Колишній прокурор Хмельниччини вказав у своїй власності будинок площею 53,4 кв. м.

Також колишній посадовець вніс дані про два об'єкта незавершених будівництва: садовий (дачний) будинок на 192 кв. м (власниця дружина) і дерев'яно-металева конструкція (належить декларанту).

Щодо автомобілів, то їх у декларації три: Fiat, 2011 року випуску, який у власності Олійника Леоніда, ймовірно, батька експрокурора; Honda M-NV, 2022 року випуску (машину експрокурор придбав у розпал війни за 950 тис. грн). Окрім того, колишній прокурор області зазначив, що з березня минулого року користується Audi Q5, 2017 року випуску, яка належить громадянину Олександру Корнійчуку.

Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості фото 5
скриншот: public.nazk.gov.ua

Серед ключових доходів експрокурора Хмельниччини за 2024 рік – 1,79 млн грн зарплати і 266,9 тис. грн пенсії. Іще Олексій Олійник отримав 43 тис. грн компенсації  за транспортні витрати у відрядженні від Фонду T.M.C Інститут Ассера CC Гаага. Імовірно, йдеться про п'ятиденний ознайомчий візит до Гааги делегації українських суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів, що припав на кінець листопада 2024 року.

Минулорічний сукупний дохід дружини експрокурора області склав 533 тис. грн. На банківських рахунках подружжя Олійників зберігають 311 тис. грн і $4,1 тис., готівкою – 23 тис. євро і $46 тис. 

Раніше «Главком» з посиланням на реєстр декларацій повідомив, що колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який тепер працює прокурором відділу, у січні цього року отримав 710,1 тис. грн зарплати.

Як повідомляв «Главком», у середні жовтня 2024 року Олексій Олійник позбувся керівної посади у розпал «інвалідного» скандалу. Як з’ясувалося, в органах прокуратури Хмельниччини працює понад 50 прокурорів-інвалідів, що є одним із найвищих показників серед інших прокуратур. Тодішній генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Як стало відомо згодом, сам же Олексій Олійник публічно підтвердив, що має пожиттєву групу інвалідності. За його словами, у 2005 році прокурор отримав «травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження». Водночас Олійник запевнив, що хвороба не перешкоджає йому виконанню службових обов’язків.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

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Теги: Хмельниччина Генпрокурор реєстр будинок розслідування скандал прокурор історія

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