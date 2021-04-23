У суботу в Києві відбудеться велика толока (перелік локацій)

Під час толок у Києві на низці локацій висадять дерева

В усіх районах столиці заплановано прибирання територій від сміття та висаджування дерев і кущів

У суботу, 24 квітня, у Києві відбудуться толоки з висадження дерев, кущів, прибирання територій від сміття у парках, скверах та на інших зелених зонах. Про це повідомляє комунальне обєднання «Київзеленбуд».

Так, заплановано висадити дерева на наступних локаціях:

парк Володимирська гірка: біля дитячого майданчика (поруч із фунікулером) – 3 каштани, біля альтанки (поруч із оглядовим майданчиком) – 30 дерев (дуби, клени, верби);

вул. Інститутська (від ст. м. «Хрещатик») – 15 лип;

парк біля кінотеатру «Тампере» на вул. Героїв Севастополя, 42 – 46 берез, 7 ялин та кущів, вул. Жмаченка, 20 – 20 катальп;

сквер на вул. Маршала Якубовського, 8 – відновлення живої огорожі, висадження 200 кущів туї західної.

Заходи з висадження дерев розпочнуться о 10:00.

Загальний перелік толок

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Всі заходи проходитимуть із дотриманням правил, що діють в умовах карантину.

До слова, нещодавно «Київзеленбуд» придбав спеціальне обладнання для діагностики зелених насаджень – просторовий імпульсний томограф арботом