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    У суботу в Києві відбудеться велика толока (перелік локацій)

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    Під час толок у Києві на низці локацій висадять дерева - У суботу в Києві відбудеться велика толока (перелік локацій)
    Під час толок у Києві на низці локацій висадять дерева
    Фото з відкритих джерел

    В усіх районах столиці заплановано прибирання територій від сміття та висаджування дерев і кущів

    У суботу, 24 квітня, у Києві відбудуться толоки з висадження дерев, кущів, прибирання територій від сміття у парках, скверах та на інших зелених зонах. Про це повідомляє комунальне обєднання «Київзеленбуд».

    Так, заплановано висадити дерева на наступних локаціях:

    • парк Володимирська гірка: біля дитячого майданчика (поруч із фунікулером) – 3 каштани, біля альтанки (поруч із оглядовим майданчиком) – 30 дерев (дуби, клени, верби);
    • вул. Інститутська (від ст. м. «Хрещатик») – 15 лип;
    • парк біля кінотеатру «Тампере» на вул. Героїв Севастополя, 42 – 46 берез, 7 ялин та кущів, вул. Жмаченка, 20 – 20 катальп;
    • сквер на вул. Маршала Якубовського, 8 – відновлення живої огорожі, висадження 200 кущів туї західної.

    Заходи з висадження дерев розпочнуться о 10:00.

    Загальний перелік толок

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    Всі заходи проходитимуть із дотриманням правил, що діють в умовах карантину.

    До слова, нещодавно «Київзеленбуд» придбав спеціальне обладнання для діагностики зелених насаджень – просторовий імпульсний томограф арботом

    Теги: Київ благоустрій Київзеленбуд рослини
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