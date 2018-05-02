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    Квітень цього року став найтеплішим у столиці з 1881 року

    У квітні було зафіксовано 5 температурних рекордів
    Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели погодні підсумки надзвичайно теплого та сухого квітня у Києві. За їхніми даними, він аж на 4,4°С був теплішим за кліматичну норму. Середня температура у Києві склала + 13,1°С. Таким чином квітень нинішнього року став найтеплішим у столиці з 1881 року,
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    У квітні було зафіксовано 5 температурних рекордів

    Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели погодні підсумки надзвичайно теплого та сухого квітня у Києві.

    За їхніми даними, він аж на 4,4°С був теплішим за кліматичну норму. Середня температура у Києві склала + 13,1°С. Таким чином квітень нинішнього року став найтеплішим у столиці з 1881 року, повідомляють в обсерваторії.

    Середина та кінець цьогорічного квітня подарувала киянам літню погоду, під час якої було зафіксовано 5 температурних рекордів. Найтепліше було 29 квітня, коли максимальна температура після полудня досягла  + 26,8°С, а найхолодніше – 3 квітня, коли мінімальна температура опустилась до  +1,2°С.

    Опадів у столиці випало 8 мм, що склало лише 16% кліматичної норми. Цей квітень став шостим серед найсухіших у Києві з 1891 року.

    Як повідомлялося, ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

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