Квітень цього року став найтеплішим у столиці з 1881 року
- Сьогодні, 15:00
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У квітні було зафіксовано 5 температурних рекордів
Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели погодні підсумки надзвичайно теплого та сухого квітня у Києві.
За їхніми даними, він аж на 4,4°С був теплішим за кліматичну норму. Середня температура у Києві склала + 13,1°С. Таким чином квітень нинішнього року став найтеплішим у столиці з 1881 року, повідомляють в обсерваторії.
Середина та кінець цьогорічного квітня подарувала киянам літню погоду, під час якої було зафіксовано 5 температурних рекордів. Найтепліше було 29 квітня, коли максимальна температура після полудня досягла + 26,8°С, а найхолодніше – 3 квітня, коли мінімальна температура опустилась до +1,2°С.
Опадів у столиці випало 8 мм, що склало лише 16% кліматичної норми. Цей квітень став шостим серед найсухіших у Києві з 1891 року.
Як повідомлялося, ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.