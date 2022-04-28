«Ледь не вбили». Ляшко потрапив у ДТП і влаштував скандал (відео)
В автомобілі Ляшка в результаті ДТП постраждали дві особи
У четвер, 28 квітня, екснардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко потрапив у ДТП в Києві. В автомобіль, в якому перебував Ляшко, врізався броньований позашляховик, що рухався з проблисковими маячками. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Наш добровольчий підрозділ повертався з відрядження з Чорнобиля. В Києві на перехресті вулиці Набережно-Рибальської та Електриків бики на двох броньованих авто грубо порушили правила дорожнього руху - поїхали на червоне світло з включеними проблисковими маячками, в результаті чого вчинили ДТП», - розповів Ляшко. В його авто було чотири людини, двоє постраждалих.
«Мене і водія врятували подушки безпеки. Якби не вони - могло б бути значно гірше», - зазначив Ляшко.
Після ДТП він влаштував розборки з імовірними винуватцями ДТП. «Ви чого мигалки включали? Ви хто такі?.. Ви людей ледь не вбили!» - кричав Ляшко.
За його словами, ще одна машина, яка порушувала правила, втекла, але можна встановити за камерами відеоспостереження.
За кермом автомобіля, що скоїв ДТП, був водій СБУ.
Нагадаємо, у березні Олег Ляшко з соратниками вломився у квартиру Іллі Киви.