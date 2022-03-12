Олег Ляшко з соратниками вломився у квартиру Іллі Киви (відео)

У Киви забрали навіть примарну можливість повернутися до Києва

Колишній нардеп вимагає націоналізувати житло Киви

Поки Ілля Кива переховується за кордоном, ймовірно у Москві, його нерухомість у Києві знайшов Олег Ляшко.

За словами Ляшка, квартира на 500 квадратних метрів куплена Кивою на гроші, отримані за роботу на ФСБ. Ляшко публічно звернувся до генпрокурора Ірини Венедиктової з проханням накласти арешт на майно Киви та забрати його на баланс держави.

«Звідки в тебе були гроші на купівлю такої хати?» риторично спитав Ляшко у втікача.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова 10 березня задовольнив клопотання слідчого управління Державного бюро розслідувань та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву.