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    Lexus врізався в будинок у центрі Києва

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    Lexus врізався в будинок у центрі Києва

    В центрі Києва ДТП влаштували Mercedes та Lexus

    В центрі Києва на перехресті дорогу не поділили два люксових авто - Mercedes та Lexus. Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    Від удару Mercedes відкинуло в огорожу бульвару, рознісши її на друзки, а Lexus вилетів на тротуар та врізався в стіну будинку. На щастя, на шляху некерованого кросовера не було випадкових перехожих, інакше наслідки могли бути жахливими.

    Лікарі «швидкої», що прибули на місце пригоди, госпіталізували водія Mercedes. Інші учасники ДТП від допомоги лікарів відмовились.

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    на весь екран згорнути
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва
    Lexus врізався в будинок у центрі Києва

    Світлофори на даному перехресті працювали в звичайному режимі, тож хто з водіїв порушив правила проїзду перехресть - з'ясовують правоохоронці.

    Нагадаємо, у Києві на Північному мосту сталася смертельна ДТП. Автомобіль Subaru рухався крайньою смугою руху і на великій швидкості влетів у стовп.

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