На Північному мосту в Києві сталася смертельна ДТП



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ДТП на Північному мосту у Києві

Subaru на високій швидкості занесло в стовп

У Києві на Північному мосту сталася смертельна ДТП. Автомобіль Subaru рухався крайньою смугою руху і на великій швидкості влетів у стовп. Одного з пасажирів не вдалося врятувати, він помер на місці. Іншого пасажира разом із водієм госпіталізовано у тяжкому стані, повідомляє «Інформатор».

ДТП сталася 29 березня близько 22:00.

Не впоравшись з керуванням, водій Subaru намагався вивести автомобіль із заносу. Однак це йому не вдалося, і автівка, що підлетіла від удару об бордюр, влетіла в ліхтарний стовп.

Трьох людей з авто вирізали рятувальники. Одного з пасажирів не вдалося врятувати. Загиблим виявився чоловік віком до 30 років. Іншого пасажира і водія госпіталізували у тяжкому стані.

Удар припав на дах автомобіля, тому машину буквально зім'яло. Обидві подушки безпеки не врятували від тяжких наслідків аварії і виявилися закривавленими. А частини автомобіля і скло усипали зупинку поблизу.

На місці події працювали два наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники і лікарі швидкої допомоги. Деталі аварії встановлять правоохоронці.