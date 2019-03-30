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    На Північному мосту в Києві сталася смертельна ДТП

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    ДТП на Північному мосту у Києві - На Північному мосту в Києві сталася смертельна ДТП
    ДТП на Північному мосту у Києві

    Subaru на високій швидкості занесло в стовп

    У Києві на Північному мосту сталася смертельна ДТП. Автомобіль Subaru рухався крайньою смугою руху і на великій швидкості влетів у стовп. Одного з пасажирів не вдалося врятувати, він помер на місці. Іншого пасажира разом із водієм госпіталізовано у тяжкому стані, повідомляє «Інформатор».

    ДТП сталася 29 березня близько 22:00.

    Не впоравшись з керуванням, водій Subaru намагався вивести автомобіль із заносу. Однак це йому не вдалося, і автівка, що підлетіла від удару об бордюр, влетіла в ліхтарний стовп.

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    Трьох людей з авто вирізали рятувальники. Одного з пасажирів не вдалося врятувати. Загиблим виявився чоловік віком до 30 років. Іншого пасажира і водія госпіталізували у тяжкому стані.

    Удар припав на дах автомобіля, тому машину буквально зім'яло. Обидві подушки безпеки не врятували від тяжких наслідків аварії і виявилися закривавленими. А частини автомобіля і скло усипали зупинку поблизу.

    На місці події працювали два наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники і лікарі швидкої допомоги. Деталі аварії встановлять правоохоронці.

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